به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با رییس کل دادگستری خراسان شمالی با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، از تلاش‌ها و خدمات مجموعه دستگاه قضایی استان در برقراری عدالت، صیانت از حقوق عامه و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه قدردانی کرد.

وی با تأکید بر نقش مهم و اثرگذار دادگستری در تصمیم‌گیری‌های کلان استان، اظهار داشت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت اجرایی، زمینه‌ساز تسریع در روند توسعه، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه انسجام و همدلی میان مدیران دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان است، افزود: با همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها می‌توان مسائل و چالش‌های استان را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و حل‌وفصل کرد.

براتی‌زاده: دستگاه قضایی آماده همکاری برای رفع موانع توسعه خراسان شمالی است

حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی استانداری، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد

وی با بیان اینکه دادگستری استان در چارچوب قانون، از برنامه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری سالم، تولید و اشتغال حمایت می‌کند ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در رفع موانع و مشکلات موجود با دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق بیت‌المال، حفظ حقوق شهروندی و رسیدگی دقیق و عادلانه به مطالبات مردم تأکید کرد.