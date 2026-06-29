به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر دوشنبه در نشست با اساتید بسیجی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به نقش اثرگذار نخبگان در افزایش آگاهی و تعالی فرهنگی جامعه اظهار کرد: نخبگان باید فرهنگ همکاری و همدلی را با وجود نحله‌های فکری متفاوت در جامعه گسترش دهند و با کاهش اصطکاک‌ها، زمینه شناخت بهتر استعدادهای نیروی انسانی و رشد استان را فراهم کنند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر افزایش آستانه تحمل در برابر نظرات مخالف و تقویت مهارت «گوش دادن فعال» افزود: نباید در استان این تفکر شکل بگیرد که به حذف یکدیگر افتخار کنیم؛ در کشوری که همه ما تحت لوای انقلاب و ولایت هستیم، نباید با هر بهانه‌ای زمینه خارج شدن سرمایه‌های ارزشمند انسانی از چرخه خدمت را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: این رویکرد، عقب‌ماندگی خراسان شمالی در شاخص‌های توسعه را به دنبال خواهد داشت.

نوری در ادامه، تعلیم، تعلّم و علم‌آموزی آمیخته با مفهوم بسیج را مسیری برای تقرب به کمال دانست و از تلاش چهره‌های علمی که در دانشگاه‌ها به تبیین و تقویت این مفهوم پرداخته‌اند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخی مردم، رزمندگان و دولتمردان در حفظ اقتدار و عزت ایران اسلامی گفت: ما اهل مذاکره هستیم، اما اهل معامله و تسلیم در برابر دشمنان نیستیم.

در این نشست، اساتید حاضر نیز پیشنهادهایی از جمله تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای کاهش مصرف انرژی، کمک به احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده در جنگ، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه‌های پزشکی و کشاورزی، تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، مشارکت جامعه‌شناسانه در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی، تهیه مجلات پژوهشی، راه‌اندازی پژوهشکده اقوام، فرهنگ و زبان خراسان شمالی و ایجاد مرکز نوآوری و مطالعات زن و خانواده را مطرح کردند.