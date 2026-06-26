امام جمعه کرج: خطوط قرمز انقلاب و نظام قابل معامله نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج با بیان اینکه در زمان امام راحل و امام شهید عده ای برای اینکه به دستور عمل نکنند فرمان و کلام امام را آنگونه که خودشان می خواستند با عنوان ارشادی و مولوی تفسیر و تحلیل می کردند، افزود: ولی بحث ولایت فقیه چیزی که مهم است، مسئول وقتی نظر ولی فقیه را فهمید راهکار درست کند و طرح عملیاتی بریزد و به دنبال اجرای نظر خودش نباشد.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه در این مسایل وحدت و انسجام خودمان را در میدان و خیابان از دست ندهیم، اظهار داشت: اکنون به دنبال ایجاد دوقطبی ها هستند تا این وحدت را از بین ببرند.

چیزی به نام سکوت راهبردی نداریم

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه چیزی به نام سکوت راهبردی نداریم و همه باید مطالبه گری نسبت به خواسته های امامان داشته باشیم، گفت: همه می دانند که مردمی که در این قریب ۴ ماه در کف خیابان هستند مربوط به هیچ حزب و گروهی نیستند، اقشار مختلف با گرایشات و سطح فرهنگی مختلف هستند ولی همه به دنبال عزت و قدرت و اقتدار ایران هستند.

وی افزود: این ملت مطالبه گر و کف خیابان در ایران با دغدغه های فراوانی که از مذاکرات و تفاهم دارند، نگرانی دارند که در مقابل این تفاهم نامه چه چیزی را می خواهند از کشور ما بگیرند.

وی تاکید کرد: درخواست همگی آن ها که تحت تربیت مکتب حسین (ع) آموختند این است که زیر با ذلت و خواری نروند و شعار همیشگی آن ها «هیهات منالذله» هست.

مسئولان مذاکره با مردم شفاف سخن بگویند

آیت الله حسینی همدانی گفت: بحث های جدی مطرح است و مسئولان باید با مردم در خصوص مسیری که طی می شود شفاف سخن بگویند که نمونه آن در خصوص عوارض تنگه هرمز است که بعد از ۶۰ روز چه اتفاقی می افتد.

وی افزود: همچنین در خصوص مساله لبنان و تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی انجام می دهد، آیا اینها نقش آتش بس و بند اول تفاهم نامه نیست؟

مردم حاضرند در خانه هایشان گندم بکارند

امام جمعه کرج در ادامه به سخنان یکی از مسئولان در مذاکره اشاره کرد و اظهار داشت: در بعضی از خبرها آمده که دارایی ما را می خواهند با مدیریت خودشان با اقلامی که از خودشان تهیه می شود به ما بدهند که اگر دروغ نباشد مردم ما حاضر هستند در حیاط منزل و پشت بام خانه هایشان گندم بکارند ولی زیر بار این ذلت نروند.

وی گفت: حتی برادر مسئولی که در فکر چنین چیزی آمده دچار خطای محاسباتی است و متوجه حرفش نبوده است.

وی افزود: همچنین باید مواظب آن مردک معلوم الحال جاسوس که خودش اقرار کرده جنگ ۱۲ روزه به خاطر گزارش من به آژانس بوده، باشیم و باید وضعیت این ها اول روشن شود که باید با اینها معامله و ارتباط داشت یا نه بعد راجع به ورودشان به کشور صحبت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز تاکید کرد: آحاد مردم به دقت نظاره گر عملکرد مسئولان هستنتد تا عزت و اقتدار ایران را رشد دهند و کوتاه نیایند.

تاکید مقام معظم رهبری بر خروج موضوع هسته ای از مذاکرات

امام جمعه کرج در ادامه به موضوع هسته ای اشاره کرد و گفت: در این موضوع رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند که در این خصوص بحثی نداریم و موضوع هسته ای باید از دستور کار مذاکرات خارج شود.

وی افزود: به فرموده ایشان که به نظر ما مذاکره با آمریکا در خصوص هسته ای بن بست محض است زیرا مذاکره در خصوص موضوع هسته ای برای رئیس جمهور فعلی آمریکا مفید است و سرش را بالا می گیرد که ایران را تهدید کرده و پای میز مذاکره نشانده و او در دنیا از این افتخارات می کند ولی برای ما ضرر محض است.

وی تصریح کرد: امام ما اصل مذاکره را پذیرفتند ولی از این شرایط و شروط گفته شده نباید کوتاه آمد و باید با دقت تمام دنبال شود تا خساراتی به کشور وارد نشود و در حالی که امام شهید هم مخالف بودند ولی عده ای تاکید می کنند که فصل الخطاب راس نظام است که حرف درستی است ولی چرا باز به حرف راس نظام در خصوص موضوع هسته ای توجه نمی کنند.

غنی سازی اورانیوم نماد استقلال و پیشرفت کشور است

نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه به موضوع غنی سازی اورانیوم اشاره کرد و گفت: امام شهید پنج ماه قبل از شهادتشان فرمودند که «در اظهارات وزارت خارجه با طرف خود کلمه غنی سازی خیلی تکرار می شود و در داخل کشور هم همینگونه است و مرتب تکرار می شود.

غنی سازی چیست که اینقدر اهمیت دارد و من می خواهم بگویم یک کلمه است ولی یک کتاب زیر آن حرف است. در غنی سازی اورانیوم که دانشمندان و متخصصان اورانیوم خام را با یکسری تلاش ها به یک ماده ای تبدیل کنند که در مسایل گوناگون مردم همچون صنعت، بهداشت، کشاورزی، برق و...تاثیرگذار است».

وی اضافه کرد: ایشان از متخصصان خواستند که از خاصیت غنی سازی اورانیوم به مردم بگویند که تا سال ها پیش ما آن را نداشتیم و از خارج از کشور هم به ما نمی دانند.

امام جمعه کرج گفت: از چند سال پیش غنی سازی اورانیوم درکشور شروع شد و اکنون در سطح بالایی از غنی سازی قرار داریم که تا ۶۰ درصد بالا رفته و در بین بیش از ۲۰۰ کشور جزو ۱۰ کشوری هستیم که قادر به غنی سازی هستیم.

وی افزود: البته کشورهای دیگر دارنده این دانش، بمب هسته ای هم دارند و ما فقط این بمب را نداریم و نیازی هم به آن نداریم.

تسلیم فشارها نخواهیم شد

امام جمعه کرج تصریح کرد: روی ایران فشارها بسیار زیاد بوده که با این فشارها ایران دست از این کار بردارد ولی ما تسلیم نخواهیم نشد و ما در این قضیه و هیچ قضیه دیگری تسلیم فشار نشده و نخواهیم شد.

وی گفت: این دستاورد بزرگی است که کشور برای آن هزینه کرده و نباید همه محصول این کارها را دود کرده و از بین ببریم و ملتی مثل ایران در دهان این حرف می زند و این حرف را قبول نمی کند.

وی افزود: بیان امامان انقلاب این است که غنی سازی نماد استقلال و پیشرفت کشور است و مسئولان مواظب باشند دچار اختلال در محاسبات نشوند و گاهی می گویند کنار گذاشته شود یا رقیق شود که با خواسته مردم در کف خیابان منافات دارد.

شخصیت شهید بهشتی تحریف شد

امام جمعه کرج به سالروز شهادت دکتر بهشتی اشاره کرد و گفت: امام شهید ما درباره امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند که «بزرگترین معروف در درجه اول ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی است که هر کسی در این راه تلاش کند آمر به معروف است» و یکی از کسانی که در این مسیر قدم برداشت و در این راه به شهادت رسید آیت الله شهید بهشتی و ۷۲ یارش بود که اهدافی بلند در این راه داشت.

وی با بیان اینکه بهشتی همچون یک ملت بود، گفت: شخصیت چند بعدی و چند جانبه داشت و لقب شهید مظلوم گرفت حتی نزدیکانش او را تحریف و سانسور کردندبطوریکه اکنون مردم و جوانان کمتر شخصیت او را می شناسند.

وی با اشاره به اینکه این شهید لیبرال ها را خوب می شناخت ، افزود: لیبرال ها که امروز کشور مبتلا به آن هاست به دنبال آن بودند که این شهید کمتر توسط مردم شناخته شود.