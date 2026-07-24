به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به بحران جمعیتی در این شهرستان، ظهر کرد: مسئولان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جدیت بیشتری به خرج دهند.
وی با اعلام اینکه در بهار امسال آمار فوتیهای فومن (۲۲۰ نفر) تقریباً دو برابر ولادتها (۱۲۴ مورد) بوده است، این وضعیت را «فاجعهبار» توصیف کرد و گفت: شهرستان فومن بدترین آمار واگذاری زمین در استان گیلان را دارد؛ از فرماندار فومن میخواهم که با مسئولان کمکار در واگذاری زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر برخورد کند.
امام جمعه فومن با گرامیداشت سالروز اولین نماز جمعه رسمی کشور به امامت آیتالله طالقانی، این فریضه را هموزن حج خواند و تأکید کرد: نماز جمعه نشانه نفاقستیزی است.
وی با استناد به سیره رهبر معظم انقلاب، نقش امام جمعه را «سخنگوی انقلاب» و «پدر معنوی» برای تمام جناحهای سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاحطلب دانست و بر لزوم سادهزیستی و شجاعت در مطالبه دردهای مردم تأکید کرد.
خطیب جمعه فومن همچنین با اشاره به سالروز مرگ رضاخان در تبعید، رژیم پهلوی را وابسته مطلق به بیگانه خواند و افزود: در مقابل آن حقارت تاریخی، امروز نظام اسلامی چنان سیلی محکمی به آمریکا زده است که رادارهای دشمن کور شده و پایگاههای آنان در کویت و بحرین زیر ضربات موشکی ما قرار گرفته است.
وی با اشاره به شکست منافقین در عملیات مرصاد، تصریح کرد: امروز نبض انرژی جهان در تنگه هرمز و گلوی اقتصاد آمریکا در اختیار ایران مقتدر است.
حجتالاسلام داودی در ادامه با گرامیداشت هفته ملی مهارت، بر توانمندسازی جوانان برای اشتغال تأکید کرد و گفت: فنیوحرفهای بستر مناسبی برای یادگیری فنون مختلف است.
وی همچنین به وضعیت معیشتی مرزبانان و نظامیان در مناطق سخت اشاره کرد و اظهار داشت: شایسته نیست غیرتمندانی که برای امنیت و اقتصاد کشور ایثار میکنند، دچار مشکلات معیشتی باشند و تصمیمگیران باید در این زمینه اقدام جدی نمایند.
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