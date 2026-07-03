امام جمعه فومن: خون رهبر شهید نظام را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود داودی در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به مراسم بدرقه رهبر شهید و همراهانش، به تبیین ویژگی های برجسته امام شهید پرداخت و اظهار کرد: عمل به منویات ایشان برای حل مشکلات کشور مورد تأکید است.

وی با تأکید بر اینکه تقوا کلید گشایش روزی و برکات الهی است، اضافه کرد: خدای متعال روزی را از جایی که انسان گمان نمی برد، عطا می کند و رعایت تقوا، خیرات و برکات را نصیب جامعه می سازد.

امام جمعه فومن با بیان اینکه احیای فریضه امر به معروف باید در جامعه نهادینه شود، تصریح کرد: در سوره حج، اقامه نماز و امر به معروف از وظایف حکومت اسلامی شمرده شده و دستگاه های اجرایی، مدیران و حتی داروخانه ها و بیمارستان ها نیز باید زیر پرچم حاکمیت اسلامی به این امر اهتمام ورزند.

حجت الاسلام داودی جنایت آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ را یک جنایت تاریخی خواند و گفت: شهادت ۲۹۰ مسافر بی گناه و سپس افتخار کردن آمریکا به این جنایت، نشان دهنده شاکله حقوق بشری این کشور است و تنها راه مهار این جنایتکاران، قیام جهانی بر علیه ظلم و ستم است.

وی با گرامیداشت روز بزرگداشت علامه امینی، صاحب کتاب ارزشمند الغدیر، ایشان را الگوی جهاد علمی دانست و افزود: این ابرمرد با مطالعه بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب، حقانیت امیرالمومنین (ع) را با استناد به کتب و اشعار علمای اهل سنت به اثبات رساند.

امام جمعه فومن همچنین از تیم ملی فوتبال ایران به خاطر درخشش در جام جهانی و حفظ عزت ملت ایران تقدیر کرد و گفت: جوانان با غیرت با بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی، پیام عزتمندانه را به دنیا مخابره کردند.

حجت الاسلام داودی در بخش پایانی و محوری سخنان خود، به ویژگی های شاخص رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان با ایمان عمیق، توکل بر خدا، صداقت با مردم، اهمیت به جوانان، عقلانیت در تصمیم گیری و روحیه مقاومت، الگویی کامل از یک رهبر انقلابی بودند. مخالفان نیز به پاکی و ساده زیستی ایشان معترفند.

وی با بیان اینکه رهبر شهید، توجه ویژهای به بعد نظامی و بازدارندگی کشور داشت، تصریح کرد: یکی از فرماندهان سپاه به من گفت که موشکهای نقطهزن را مدیون تأکیدات ایشان هستیم؛ چراکه برد موشک باید با نقطه زنی همراه باشد تا بازدارندگی ایجاد کند.

امام جمعه فومن با تأکید بر اینکه خون رهبر شهید، مانند خون امام حسین (ع)، نظام اسلامی را بیمه کرده است، تصریح کرد: همانگونه که خون اباعبدالله، دودمان بنی امیه را نابود کرد، خون رهبر شهید نیز عظمت و قدرت نظام اسلامی را افزون خواهد ساخت. ملت ایران با صلابت ایستاده و در گرفتن انتقام از خون شهدا لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد.