به گزارش خبرنگار مهر، پرونده مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی فوتبال ایران بامداد شنبه با یکی از حساس‌ترین دیدارهای سال‌های اخیر فوتبال کشور بسته خواهد شد. جایی که شاگردان امیر قلعه‌نویی از ساعت ۰۶:۳۰ صبح شنبه در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آمریکا با قضاوت شیمون مارسنیاک برابر تیم ملی مصر قرار می‌گیرند که نتیجه آن می‌تواند سرنوشت صعود یا حذف دو تیم را مشخص کند.

همزمان با این دیدار، تیم‌های بلژیک و نیوزیلند نیز دیگر بازی گروه G را برگزار خواهند کرد تا تکلیف نهایی جدول این گروه مشخص شود؛ گروهی که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، رقابت در آن تا آخرین دقیقه هفته سوم ادامه پیدا کرده و هیچ تیمی هنوز صعود خود را قطعی نکرده است.

جدولی که همه چیز را به هفته آخر کشاند

پس از پایان دو هفته نخست، مصر با۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. این تیم ابتدا برابر بلژیک به تساوی رسید و سپس با پیروزی مقابل نیوزیلند، بهترین موقعیت را برای صعود به دست آورد.

بلژیک با دو تساوی مقابل ایران و مصر، دو امتیازی است و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به ایران در رتبه دوم قرار دارد.

تیم ملی ایران نیز با دو تساوی برابر بلژیک و نیوزیلند، دو امتیازی است و همچنان شانس صعود دارد.

نیوزیلند نیز با یک امتیاز در انتهای جدول قرار گرفته اما از نظر ریاضی هنوز امیدهای خود را از دست نداده است.

همین شرایط باعث شده است هر دو مسابقه هفته پایانی گروه G حکم یک فینال را داشته باشند و تمامی معادلات صعود به نتایج همزمان دو بازی وابسته باشد.

مأموریت سخت اما دست‌یافتنی برای ایران

تیم ملی ایران اگرچه در دو مسابقه گذشته شکست‌ناپذیر بوده اما دو تساوی برابر بلژیک و نیوزیلند باعث شده است برای صعود، کار دشوارتری نسبت به مصر داشته باشد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در دیدار برابر بلژیک نمایش منظم و قابل قبولی ارائه کردند و موفق شدند یکی از مدعیان گروه را متوقف کنند. در دیدار با نیوزیلند اگرچه فرصت‌هایی برای کسب پیروزی داشتند اما ضعف در دفاع تیمی و فردی در نهایت به تقسیم امتیازات منجر شد.

اکنون همه چیز به مسابقه با مصر گره خورده است؛ دیداری که نتیجه آن نه‌تنها جایگاه ایران، بلکه سرنوشت سایر تیم‌های گروه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.



مصر که فقط محمد صلاح نیست

مصر با هدایت حسام حسن یکی از منظم‌ترین تیم‌های حاضر در این گروه بوده است. فراعنه پس از تساوی مقابل بلژیک، با پیروزی برابر نیوزیلند شرایط مطلوبی در جدول پیدا کردند و اکنون با آرامش بیشتری نسبت به ایران وارد مسابقه می‌شوند.

با وجود حضور محمد صلاح، امیر قلعه‌نویی تأکید کرده است که مصر را نباید تنها در این ستاره خلاصه کرد.

سرمربی تیم ملی ایران در نشست خبری پیش از مسابقه گفت: اعتقاد ما این است که مصر تیمی بابرنامه است و علاوه بر محمد صلاح، بازیکنان بزرگ دیگری هم دارد. آنها در بازی‌های اخیر نشان داده‌اند تیم خطرناکی هستند. برنامه ما کنترل کل تیم مصر است، نه فقط محمد صلاح.

او همچنین تأکید کرد که کادر فنی ایران، بازی‌های اخیر مصر از جمله مسابقات دوستانه و دیدارهای این تیم در جام جهانی را به طور کامل آنالیز کرده است.

شطرنج قلعه نویی چه شکلی است؟

قلعه‌نویی درباره رویکرد تاکتیکی تیمش نیز توضیح داد: فوتبال شبیه شطرنج است. علاوه بر اینکه باید به حرکت‌های خودت فکر کنی، باید حرکات حریف را هم زیر نظر داشته باشی. برای شروع مسابقه برنامه مشخصی داریم اما در جریان بازی و با توجه به شرایط مسابقه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

اظهارات سرمربی ایران نشان می‌دهد کادر فنی تیم ملی علاوه بر برنامه اولیه، سناریوهای مختلف مسابقه و حتی نتایج همزمان دیدار بلژیک و نیوزیلند را نیز در نظر گرفته است گه باید دید آیا پیروزی برای یوزها خواهد بود یا کیش و مات را به همراه خواهد داشت.

سرمربی ایران گفت تیمش در دو مسابقه نخست تنها ۱۶ ساعت فرصت ریکاوری داشته اما برای دیدار با مصر شرایط بهتری فراهم شده و بازیکنان از نظر بدنی و تاکتیکی آماده‌تر هستند.

بازگشت مدافع کلیدی مصر

یکی از مهم‌ترین اخبار اردوی مصر، بازگشت حسام عبدالحمید به تمرینات بود.

این مدافع در دیدار برابر نیوزیلند از ناحیه سر دچار ضربه مغزی شده بود و حتی احتمال غیبتش برابر ایران مطرح می‌شد اما او در آخرین جلسه تمرینی با ماسک محافظ حاضر شد و به احتمال زیاد در ترکیب اصلی فراعنه قرار خواهد گرفت.

بازگشت این بازیکن خیال حسام حسن را تا حد زیادی از خط دفاعی راحت کرده است.

ایران و مصر؛ دو تمدن در یک میدان

سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جنبه فرهنگی این مسابقه اشاره کرد و گفت خوشحال است که دو کشور با تمدن و تاریخ کهن برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

او تأکید کرد تیم ملی ایران تنها با هدف نمایندگی شایسته از مردم ایران وارد زمین خواهد شد و تمرکز کامل بازیکنان روی فوتبال است.

حاشیه‌های سیاتل

برگزاری مسابقه در شهر سیاتل از هفته های گذشته با حاشیه‌هایی همراه بوده است. برخی سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری این شهر، از جمله برنامه‌های اجتماعی دگر اندیشان جنسیتی همزمان با مسابقه، واکنش‌هایی را در میان رسانه‌ها و افکار عمومی ایران و مصر به دنبال داشته است.

امیر قلعه‌نویی در واکنش به این موضوع ترجیح داد وارد مسائل حاشیه‌ای نشود و گفت: تمام فکر و ذکر ما فوتبال و زیبایی‌های آن است. آمده‌ایم نماینده ملت ایران باشیم و زمانی که مسابقه آغاز شود، تمام تمرکز ما روی زمین خواهد بود.

نبرد تاکتیکی

بدکن شک این بازی از نظر فنی تقابل دو سبک متفاوت خواهد بود.

مصر تیمی است که مالکیت توپ، استفاده از سرعت در کناره‌ها و انتقال سریع به حمله را در دستور کار دارد و حضور محمد صلاح مهم‌ترین ابزار هجومی این تیم محسوب می‌شود.

در مقابل، ایران تلاش خواهد کرد با حفظ انسجام دفاعی، بستن فضاهای کناری و استفاده از ضدحملات و انتقال سریع، جریان مسابقه را کنترل کند.

باید دید کادرفنی ایران چه برنامه ای برای مهار قدرت هجومی مصر دارد و با توجه به روند مسابقه چه تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.

لومن فیلد آماده یک نبرد بزرگ

ورزشگاه لومن فیلد، خانه باشگاه سیاتل ساندرز، یکی از مدرن‌ترین ورزشگاه‌های آمریکا به شمار می‌رود و انتظار می‌رود میزبان هزاران هوادار از ایران، مصر و دیگر کشورهای حاضر در جام جهانی باشد.

پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال بارش خفیف باران در زمان مسابقه حکایت دارد. شرایطی که کادر فنی ایران آن را غیرعادی نمی‌داند و معتقد است بازیکنان تجربه بازی در چنین آب‌وهوایی را دارند.

۹۰ دقیقه برای تحقق یک رؤیا

ایران و مصر صبح شنبه تنها برای کسب سه امتیاز به میدان نمی‌روند بلکه هر دو تیم برای ادامه حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان می‌جنگند. نتیجه این مسابقه، همراه با دیدار همزمان بلژیک و نیوزیلند، تکلیف نهایی گروه G را مشخص خواهد کرد.