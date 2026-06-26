پیروزی ساحلی بازان ایران برابر تیم تونس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران امروز جمعه پنجم تیرماه و در آخرین دیدار خود از مرحله دوم رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، از ساعت ۱۱:۳۰ برابر تیم ملی تونس، قهرمان قاره آفریقا در سال ۲۰۲۶ صفآرایی کرد و با ارائه یک نمایش حسابشده، با نتیجه ۲-۰ از سد حریف خود گذشت.
ملیپوشان هندبال ساحلی ایران در وقت نخست این دیدارِ نزدیک و نفسگیر، موفق شدند با نتیجه ۲۳-۲۲ به برتری دست یابند. در وقت دوم، ساحلیبازان ایران با اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی کادر فنی، تسلط خود را بر جریان بازی حفظ کردند و در نهایت با حساب ۱۹-۱۶ پیروز این میدان شدند.
با ثبت این نتیجه، تیم ملی هندبال ساحلی ایران به کار خود در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان پایان داد. اکنون ملیپوشان ایران باید منتظر اتمام سایر دیدارهای امروز بمانند تا تکلیف جدول ردهبندی و حریفان آنها در ادامه مسیر مسابقات قهرمانی جهان مشخص شود.
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