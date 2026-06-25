هندبال ساحلی ایران‌ نتیجه را به‌ مجارستان‌ واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود از مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، به مصاف تیم قدرتمند مجارستان، قهرمان سال ۲۰۲۳ اروپا رفت و در پایان یک نبرد نزدیک و نفس‌گیر ، نتیجه را با حساب ۲-۰ به حریف اروپایی خود واگذار کرد.

ساحلی‌بازان کشورمان در وقت نخست این دیدار، عملکردی درخشان و پایاپای به نمایش گذاشتند، اما در نهایت این تقابل با نتیجه ۲۲-۲۰ به سود مجارستان خاتمه یافت.

در وقت دوم نیز شاگردان قشقایی با ارائه یک بازی حساب‌شده، سایه به سایه حریف نامدار خود پیش رفتند. ملی‌پوشان ایران حتی در دقایقی از مسابقه با در دست گرفتن نبض بازی، پیش افتادند؛ با این وجود در ثانیه‌های پایانی، مجارستانی‌ها موفق شدند با نتیجه ۲۳-۲۲ فاتح این وقت شوند و دو امتیاز این دیدار را از آن خود کنند.

ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جهان، فردا جمعه ۵ تیر از ساعت ۱۱:۳۰ رو در روی تیم ملی تونس صف‌آرایی خواهد کرد.