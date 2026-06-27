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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

دستیاران نناد در تیم ملی هندبال مردان مشخص شدند

دستیاران نناد در تیم ملی هندبال مردان مشخص شدند

بعد از معرفی سرمربی سایر اعضای کادرفنی تیم ملی هندبال مردان کشورمان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، روز گذشته قرارداد نناد کلاییچ، مربی باسابقه کروات به عنوان سرمربی جدید تیم ملی هندبال مردان ایران با حضور رئیس فدراسیون هندبال در سفارت ایران در کرواسی به امضا رسید.

بعد از معرفی رسمی سرمربی جدید تیم ملی هندبال مردان ایران، اعضای کادرفنی تیم ملی به شرح زیر سرمربی خارجی تیم ملی را همراهی خواهند کرد:


نناد کلاییچ(سرمربی)

حمید صادق شاه نشین(مربی)

فرید علیمرادی(مربی دروازه بانان)

محسن طاهری(مشاور فنی و آنالیزور)

ایرج رضایی(سرپرست)


گفتنی است؛ کادرفنی جدید تیم ملی با شروع مرحله جدید اردوی تیم ملی هندبال مردان و ورود نناد کلاییچ به تهران در هفته جاری رسما کار خود را آغاز می کند.

کد مطلب 6872389

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