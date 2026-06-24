هم گروهی هندبالیست های ساحلی ایران با دانمارک، مجارستان و تونس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان پس از پایان دور مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کرواسی، به عنوان یکی از تیم های صعود کننده گروه A جواز حضور در مرحله اصلی این رقابت‌ها را کسب کرد.

ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران در مرحله جدید در یک گروه شش‌تیمی قرار گرفته‌اند و باید به مصاف سه تیم برتر گروه B یعنی دانمارک، مجارستان و تونس بروند. تیم‌های اسپانیا و پرتغال نیز که در دور اول با ایران هم‌ گروه بودند در این گروه حضور دارند، اما طبق شیوه‌نامه برگزاری مسابقات، تیم‌هایی که در دور مقدماتی با یکدیگر هم‌گروه بوده‌اند، در مرحله دوم تقابلی با هم نخواهند داشت.

برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در گروه B دور دوم مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی به شرح زیر است:

پنجشنبه - ۴ تیر ۱۴۰۵

ایران - دانمارک، ساعت ۱۱:۳۰

ایران - مجارستان، ساعت ۲۰:۳۰

جمعه - ۵ تیر ۱۴۰۵

ایران - تونس، ساعت ۱۱:۳۰