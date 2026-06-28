تیم ملی هندبال ساحلی ایران در رده نهم جهان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران ظهر امروز یکشنبه ۷ تیرماه و در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که در کشور کرواسی در جریان است، به مصاف تیم ملی فرانسه رفت و موفق به شکست این تیم شد. هندبالیست های ایران در وقت اول دیدار با فرانسه موفق شدند با نتیجه ۲۴-۲۱ به برتری دست یابند. در وقت دوم اما این ساحلی‌بازان فرانسوی بودند که با کنترل جریان مسابقه، این وقت را با نتیجه ۲۳-۱۵ به سود خود رقم زدند تا کار برای تعیین برنده به ضربات پنالتی (شوت - اوت) کشیده شود.

در پنالتی‌ها دو تیم باهم پیش می‌رفتند اما در نهایت ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران توانستند با نتیجه ۷-۶ برنده شوند و در نهایت بازی را ۲-۱ به سود خودتمام کردند. تیم ملی هندبال ساحلی ایران با کسب این پیروزی مقابل فرانسه، توانست بهترین عملکرد را در میان هشت تیم دوم این مسابقات به ثبت برساند و در جایگاه نهم جهان قرار بگیرد.

ساحلی‌بازان هندبال ایران پیش از این نیز در برابر تیم‌های آمریکا، تونس(۲ بار) و پورتوریکو به برتری رسیده و چهار پیروزی کسب کرده بود. ساحلی بازان ایران که عنوان جوانترین تیم مسابقات قهرمانی جهان را از نظر رده سنی به خود اختصاص داده بود، بعد از پایان مرحله اول و رویارویی با تیم های قدرتمند جهان، در مرحله پایانی رقابت ها (پرزیدنت کاپ) بدون حتی یک باخت دیدار پایانی خود را هم با پیروزی پشت سر گذاشتند.

امین کاظمی، فهیم عرب‌زاده، متین گلدان، علی حیدریان، آراد حسینی، حسین حیدریان، پارسا دهقانی، علی پیرزاده اهوازی، مهدی حیدریان‌پور و علیرضا علیپور ترکیب بازیکنان و کادر تیم ملی هندبال ساحلی ایران در این دوره از مسابقات را تشکیل می دادند. مهدی قشقایی‌راد (سرمربی)، سیدحسن افتخاری (مدیر فنی)، غلامحسین نیکویی (مدیر تیم) و محمد محمودیانی (فیزیوتراپ) هم اعضای کادر فنی کشورمان را در این دوره از رقابت های قهرمانی جهان تشکیل داده بودند.