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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

هندبال مردان ایران عازم ناگویا می‌شود

هندبال مردان ایران عازم ناگویا می‌شود

با تغییر فهرست نهایی کاروان اعزامی ورزش ایران، تیم ملی هندبال مردان نیز در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون هندبال، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، با قدردانی از حمایت و نگاه توسعه‌محور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، این تصمیم را نشانه توجه وزارت ورزش به توسعه پایدار رشته‌های تیمی و حمایت از برنامه‌های زیربنایی فدراسیون‌ها دانست.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون هندبال طی سال‌های گذشته با تمرکز بر زیرساخت‌سازی، استعدادیابی و نسل‌سازی مسیر توسعه این رشته را دنبال کرده است، افزود: امروز ثمره این برنامه‌ریزی در موفقیت‌های هندبال سالنی و ساحلی، به‌ویژه در رده‌های پایه، و همچنین ارتقای جایگاه هندبال ایران در آسیا و جهان به‌خوبی قابل مشاهده است.

رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، علاوه بر فراهم کردن فرصت رقابت در بالاترین سطح آسیا، نقش مهمی در تقویت تیم ملی، افزایش تجربه بین‌المللی بازیکنان جوان و تداوم روند آماده‌سازی نسل آینده هندبال ایران خواهد داشت. این حضور بخشی از مسیر توسعه هندبال کشور است و تجربه حاصل از آن، پشتوانه ارزشمندی برای آینده این رشته خواهد بود.

پاکدل تأکید کرد: مجموعه فدراسیون، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی با تمام توان، انگیزه و تعهد برای ارائه نمایشی شایسته از هندبال ایران و دفاع از نام پرافتخار کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا تلاش خواهند کرد.

وی در پایان بار دیگر از حمایت و نگاه توسعه‌محور وزیر ورزش و جوانان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این نگاه، ثمره مسیر توسعه هندبال ایران در سال‌های آینده و رویدادهای مهمی همچون بازی‌های آسیایی دوحه بیش از پیش نمایان شود.

کد مطلب 6878178

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