به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون هندبال، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، با قدردانی از حمایت و نگاه توسعهمحور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، این تصمیم را نشانه توجه وزارت ورزش به توسعه پایدار رشتههای تیمی و حمایت از برنامههای زیربنایی فدراسیونها دانست.
وی با اشاره به اینکه فدراسیون هندبال طی سالهای گذشته با تمرکز بر زیرساختسازی، استعدادیابی و نسلسازی مسیر توسعه این رشته را دنبال کرده است، افزود: امروز ثمره این برنامهریزی در موفقیتهای هندبال سالنی و ساحلی، بهویژه در ردههای پایه، و همچنین ارتقای جایگاه هندبال ایران در آسیا و جهان بهخوبی قابل مشاهده است.
رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: حضور در بازیهای آسیایی ناگویا، علاوه بر فراهم کردن فرصت رقابت در بالاترین سطح آسیا، نقش مهمی در تقویت تیم ملی، افزایش تجربه بینالمللی بازیکنان جوان و تداوم روند آمادهسازی نسل آینده هندبال ایران خواهد داشت. این حضور بخشی از مسیر توسعه هندبال کشور است و تجربه حاصل از آن، پشتوانه ارزشمندی برای آینده این رشته خواهد بود.
پاکدل تأکید کرد: مجموعه فدراسیون، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی با تمام توان، انگیزه و تعهد برای ارائه نمایشی شایسته از هندبال ایران و دفاع از نام پرافتخار کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا تلاش خواهند کرد.
وی در پایان بار دیگر از حمایت و نگاه توسعهمحور وزیر ورزش و جوانان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این نگاه، ثمره مسیر توسعه هندبال ایران در سالهای آینده و رویدادهای مهمی همچون بازیهای آسیایی دوحه بیش از پیش نمایان شود.
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