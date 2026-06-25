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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

هندبال ساحلی قهرمانی جهان؛

تیم هندبال ساحلی ایران مقابل دانمارک شکست خورد

تیم هندبال ساحلی ایران مقابل دانمارک شکست خورد

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در نخستین گام از دور دوم مسابقات قهرمانی جهانی به مصاف دانمارک رفت و برابر این تیم متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران که در مرحله گروهی و با غلبه بر آمریکا، جواز حضور در دور دوم مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی را به دست آورده بود، امروز پنجشنبه ۴ تیرماه در نخستین دیدار خود در این مرحله، به مصاف تیم قدرتمند دانمارک، نایب‌ قهرمان سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ جهان، رفت.

شاگردان قشقایی در این مسابقه سخت و در تقابل با حریف نامدار و عنوان‌دار خود، با وجود ارائه یک نمایش قابل قبول، وقت اول را با نتیجه ۲۳-۱۶ واگذار کردند.

در وقت دوم نیز، تیم دانمارک که عنوان قهرمانی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ اروپا را یدک می‌کشد و از مدعیان این دوره از مسابقات جهانی به شمار می‌رود، با تکیه بر تجربه بین‌المللی بازیکنان خود نبض بازی را در دست گرفت و در نهایت توانست با پیروزی ۲۱-۱۶ در این وقت، این تقابل را با نتیجه ۲-۰ به سود خود به پایان برساند.

ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران اکنون باید خود را برای دومین دیدار این مرحله آماده کنند؛ مسابقه‌ای که از ساعت ۲۰:۳۰ امشب برابر مجارستان برگزار خواهد .

کد مطلب 6870393

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