تیم هندبال ساحلی ایران مقابل دانمارک شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران که در مرحله گروهی و با غلبه بر آمریکا، جواز حضور در دور دوم مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی را به دست آورده بود، امروز پنجشنبه ۴ تیرماه در نخستین دیدار خود در این مرحله، به مصاف تیم قدرتمند دانمارک، نایب‌ قهرمان سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ جهان، رفت.

شاگردان قشقایی در این مسابقه سخت و در تقابل با حریف نامدار و عنوان‌دار خود، با وجود ارائه یک نمایش قابل قبول، وقت اول را با نتیجه ۲۳-۱۶ واگذار کردند.

در وقت دوم نیز، تیم دانمارک که عنوان قهرمانی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ اروپا را یدک می‌کشد و از مدعیان این دوره از مسابقات جهانی به شمار می‌رود، با تکیه بر تجربه بین‌المللی بازیکنان خود نبض بازی را در دست گرفت و در نهایت توانست با پیروزی ۲۱-۱۶ در این وقت، این تقابل را با نتیجه ۲-۰ به سود خود به پایان برساند.

ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران اکنون باید خود را برای دومین دیدار این مرحله آماده کنند؛ مسابقه‌ای که از ساعت ۲۰:۳۰ امشب برابر مجارستان برگزار خواهد .