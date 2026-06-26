به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: نگاه توحیدی مهم‌ترین پشتوانه پیروزی ملت ایران است.

وی با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمنان افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستاده و دشمنان با همه توان خود برای ضربه زدن به ملت ایران وارد میدان شده‌اند، اما ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و اتکا به قدرت الهی در برابر آنان مقاومت کرده است.

وی تصریح کرد: در منطق دین، قدرت تنها به تجهیزات و امکانات مادی محدود نمی‌شود، بلکه ایمان به خدا و اعتماد به وعده‌های الهی عامل اصلی پیروزی است و هر جا ملت ایران با این باور حرکت کرده، نصرت الهی را نیز شاهد بوده است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به مباحث مربوط به مذاکرات و مواضع جمهوری اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره نمی‌شود و مذاکره برای احقاق حقوق ملت ایران است، نه عقب‌نشینی از اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی.

وی ادامه داد: تیم مذاکره‌کننده نماینده نظام و مورد تأیید رهبر معظم انقلاب است و همه باید از این مجموعه حمایت کنند؛ چرا که هرگونه تضعیف دولت و تیم مذاکره‌کننده، خواسته دشمنان است و موجب آسیب به منافع ملی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تأکید بر اینکه دشمن قابل اعتماد نیست، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید همواره آمادگی کامل خود را حفظ کنند تا در صورت هرگونه خطای دشمن، پاسخی قاطع و بدون تأخیر داده شود.

وی همچنین با اشاره به مراسم تشییع پیکر «قائد شهید» و خانواده وی، از مردم خواست با حضور گسترده در آیین‌های پیش‌رو، بار دیگر وفاداری خود را به ولایت فقیه، آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا به نمایش بگذارند.