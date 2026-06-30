واژگونی اتوبوس در ورودی چهرگان شبستر؛ شمار مصدومان به ۲۹ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادینیا ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در ورودی چهرگان شهرستان شبستر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶:۵۰ صبح امروز سهشنبه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.
وی افزود: در پی اعلام حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس و دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند و نیروهای امدادی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، عملیات انتقال مصدومان را آغاز کردند.
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی با بیان اینکه شمار مصدومان این حادثه به ۲۹ نفر رسیده است، گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، توسط تیمهای اورژانس به بیمارستان فاطمیه شبستر منتقل شدند.
شادینیا خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی دستگاههای مسئول در دست بررسی است.
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