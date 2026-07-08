برخورد دو دستگاه سواری در محور ایلخچی - آذرشهر ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پیکان و پژو پارس در جاده ایلخچی - آذرشهر، چهار نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس از پایگاه‌های خاصبان و ممقان به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

شادی‌نیا با بیان اینکه هر چهار مصدوم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی تخصصی منتقل شدند، گفت: مصدومان با مراقبت کامل کارشناسان اورژانس به بیمارستان اعزام شدند و تحت درمان قرار گرفتند.