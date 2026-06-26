به گزارش خبرنگار مهر، امیرسلیمان شهبازی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر مارگون با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان متولی اصلی حوزه کودک و نوجوان، تمام ظرفیت خود را برای تربیت نسلی در تراز نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر ساختار مدیریتی کانون در دو سال اخیر، افزود: ساختار اداری کانون با رویکرد قرارگاهی و جهادی بازطراحی شده تا در هر نقطه از استان که کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها نیازمند خدمات فرهنگی، هنری، ادبی و علمی باشند، امکان خدمت‌رسانی فراهم شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه، کاهش شکاف نسلی است، تصریح کرد: در همین راستا برنامه «تربیت در میدان» و پیوست خانواده در دستور کار قرار گرفته و در سال گذشته بیش از ۲۰۰ برنامه و کارگاه خانواده‌محور در نقاط مختلف استان برگزار شد.

شهبازی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت فرزندان، گفت: احترام متقابل میان والدین، وقت‌گذاشتن برای فرزندان و محبت، سه مؤلفه اصلی خانواده امن هستند و رعایت این اصول نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تربیت صحیح کودکان دارد.

وی با اشاره به تجربه‌های مشاوره‌ای خود، افزود: بسیاری از نگرانی‌ها و اضطراب‌های کودکان ریشه در نوع رفتار و گفت‌وگوی والدین در محیط خانواده دارد و خانواده‌ها باید نسبت به آثار رفتار و کلام خود بر روح و روان فرزندان توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به توسعه امکانات مراکز کانون، اظهار کرد: علاوه بر تجهیز کتابخانه‌ها، امکانات ورزشی و بازی متناسب با نیاز کودکان نیز در مراکز پیش‌بینی شده و به‌زودی سینمای کودک و نوجوان در شهر مارگون راه‌اندازی خواهد شد.

وی از اجرای طرح‌های «کانون و عشایر» و «کانون و روستا» خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز عشایری استان در قالب این طرح‌ها تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی قرار گرفته‌اند و در سال گذشته نیز بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز روستایی و عشایری عضو کانون پرورش فکری استان شدند.

شهبازی ادامه داد: اجرای طرح «کام» با محوریت همکاری کانون، اولیا و مربیان نیز با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت خانواده‌ها در فرآیند تربیت فرزندان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به موفقیت‌های کانون پرورش فکری استان خاطرنشان کرد: به برکت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، همراهی خانواده‌ها و تلاش جهادی کارکنان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در دو سال متوالی عنوان کانون برتر کشور را کسب کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در پایان از خانواده‌ها دعوت کرد در برنامه‌های تابستانی کانون با شعار «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم و می‌سازیم» مشارکت فعال داشته باشند.