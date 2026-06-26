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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

عضویت بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز در کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد

عضویت بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز در کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد

مارگون- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد از عضویت بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز روستایی و عشایری در کانون طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسلیمان شهبازی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر مارگون با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان متولی اصلی حوزه کودک و نوجوان، تمام ظرفیت خود را برای تربیت نسلی در تراز نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر ساختار مدیریتی کانون در دو سال اخیر، افزود: ساختار اداری کانون با رویکرد قرارگاهی و جهادی بازطراحی شده تا در هر نقطه از استان که کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها نیازمند خدمات فرهنگی، هنری، ادبی و علمی باشند، امکان خدمت‌رسانی فراهم شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه، کاهش شکاف نسلی است، تصریح کرد: در همین راستا برنامه «تربیت در میدان» و پیوست خانواده در دستور کار قرار گرفته و در سال گذشته بیش از ۲۰۰ برنامه و کارگاه خانواده‌محور در نقاط مختلف استان برگزار شد.

شهبازی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت فرزندان، گفت: احترام متقابل میان والدین، وقت‌گذاشتن برای فرزندان و محبت، سه مؤلفه اصلی خانواده امن هستند و رعایت این اصول نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تربیت صحیح کودکان دارد.

وی با اشاره به تجربه‌های مشاوره‌ای خود، افزود: بسیاری از نگرانی‌ها و اضطراب‌های کودکان ریشه در نوع رفتار و گفت‌وگوی والدین در محیط خانواده دارد و خانواده‌ها باید نسبت به آثار رفتار و کلام خود بر روح و روان فرزندان توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به توسعه امکانات مراکز کانون، اظهار کرد: علاوه بر تجهیز کتابخانه‌ها، امکانات ورزشی و بازی متناسب با نیاز کودکان نیز در مراکز پیش‌بینی شده و به‌زودی سینمای کودک و نوجوان در شهر مارگون راه‌اندازی خواهد شد.

وی از اجرای طرح‌های «کانون و عشایر» و «کانون و روستا» خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز عشایری استان در قالب این طرح‌ها تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی قرار گرفته‌اند و در سال گذشته نیز بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز روستایی و عشایری عضو کانون پرورش فکری استان شدند.

شهبازی ادامه داد: اجرای طرح «کام» با محوریت همکاری کانون، اولیا و مربیان نیز با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت خانواده‌ها در فرآیند تربیت فرزندان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به موفقیت‌های کانون پرورش فکری استان خاطرنشان کرد: به برکت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، همراهی خانواده‌ها و تلاش جهادی کارکنان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در دو سال متوالی عنوان کانون برتر کشور را کسب کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در پایان از خانواده‌ها دعوت کرد در برنامه‌های تابستانی کانون با شعار «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم و می‌سازیم» مشارکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6871263

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