زن کلاهبردار در لرستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی در سخنانی، اظهار داشت: در پی ارجاع نیابت قضایی مبنی بر شناسایی و دستگیری یک متهم خانم که به اتهام کلاهبرداری کلان تحت تعقیب مراجع قضایی استان لرستان بود، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان ازنا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند ردپای این متهم را در یکی از مناطق شهرستان ازنا شناسایی کنند. این متهم که سال‌ها با تردد در شهرهای مختلف کشور و اتخاذ شگردهای فریبکارانه، تلاش داشت از چنگال عدالت بگریزد، سرانجام با هوشمندی پلیس در دام قانون گرفتار شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه این فرد به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تحت تعقیب بوده است، تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان ازنا پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات ضربتی و منسجم، وی را دستگیر که به همراه پرونده به مراجع قضایی تحویل شد .

سرهنگ ابدال چگنی، تصریح کرد: پلیس با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد مجرمان با فرار از قانون، امنیت اقتصادی و آرامش روانی شهروندان را مخدوش کنند. متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی و سیر مراحل رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شد.