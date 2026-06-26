به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه الوند، ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی، شهادت امام سجاد (ع) و فرارسیدن هفتم تیر، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و هفته قوه قضائیه را گرامی داشت.

وی با اشاره به شخصیت حضرت زینب کبری (س) اظهار کرد: حضرت زینب (س) تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه الگوی تمدنی زن مسلمان است که با ایمان، عقلانیت و روشنگری، مسیر تاریخ را تغییر داد و پیام عدالت را زنده نگه داشت.

امام جمعه الوند با تبیین سیره امام سجاد (ع) افزود: آن حضرت پس از عاشورا، ابتدا با موضعی فعال به تبیین حقیقت قیام پرداخت و سپس با بهره‌گیری از دعا، مناجات، عزاداری و تقیه، معارف اسلامی را در جامعه گسترش داد.

مهدوی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، آن را موضعی عزتمندانه، حکیمانه و مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی دانست و گفت: باید خداوند را به‌خاطر نعمت ولایت و وجود رهبری شجاع، آگاه و بصیر شاکر باشیم.

وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که مطالبات حداکثری ملت باید دنبال شود و مسئولان موظف‌اند با هوشیاری از حقوق مردم دفاع کنند و در برابر زیاده‌خواهی دشمن کوتاه نیایند.

امام جمعه الوند با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از جمله پایان کامل جنگ، توقف عملیات نظامی، حفظ حقوق هسته‌ای، رفع کامل تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و صیانت از منافع کشور در تنگه هرمز، اظهار کرد: این مطالبات باید به‌طور جدی پیگیری شود.

وی با انتقاد از ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه، ادامه حملات و کشتار غیرنظامیان را نشانه بدعهدی و بی‌اعتباری ادعاهای طرف‌های غربی دانست.

مهدوی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی نظر رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب است، تصریح کرد: همه مسئولان، به‌ویژه تیم مذاکره‌کننده، باید مواضع و رهنمودهای معظم‌له را مبنای عمل خود قرار دهند تا اعتماد و آرامش مردم حفظ شود.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ضرورت روایت اقتدار کشور، خاطرنشان کرد: مسئولان باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی را برای مردم تبیین کنند و از بیان مطالبی که دشمن را به زیاده‌خواهی تشویق می‌کند، پرهیز داشته باشند.

امام جمعه الوند در پایان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی، وی را از معماران نظام جمهوری اسلامی و از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی برشمرد.

