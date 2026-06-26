وحدت حول محور ولایت، راهبرد اساسی کشور در شرایط پساجنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه بیله سوار با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تفرقه و انشقاق را مهمترین راهبرد دشمن در شرایط پساجنگ دانست و اظهار کرد: امروز وحدت حول محور رهبر معظم انقلاب، مهمترین نیاز کشور در شرایط حساس کنونی است.
وی با اشاره به تعبیر «علیالاصول» از سوی رهبر معظم انقلاب، این عبارت را ناظر بر تفکیک اصول و فروع نظام اسلامی دانست و افزود: اصول مورد تأکید رهبر انقلاب همان اصول انقلاب اسلامی، مکتب امام راحل(ره) و آرمانهای شهداست و تصمیمات مقطعی و مشروط نیز در چارچوب همین اصول اتخاذ میشود.
امام جمعه بیلهسوار تصریح کرد: گاهی رهبر جامعه اسلامی با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، ضمن پایبندی کامل به اصول، اجازه تصمیمگیری محدود و مشروط در برخی فروع را صادر میکنند تا در نهایت به تقویت همان اصول منجر شود.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی با اشاره به روند بررسی متن تفاهمنامه، اظهار داشت: متن این تفاهمنامه بیش از ۲۰ بار میان رهبر معظم انقلاب و اعضای شورای عالی امنیت ملی رفت و برگشت داشته و در نهایت مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری در آن گنجانده شده است. ایشان نیز با تأکید بر اجرای کامل تعهدات و با نگاهی حداقلی، مجوز انجام مذاکرات و تفاهم را صادر کردند.
وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب نه در شرایط تحمیل و نه در موضع وابستگی قرار دارند، بلکه با استقلال کامل و اشراف بر شرایط کشور و پیچیدگیهای دشمن، راهبری حکیمانه نظام را بر عهده دارند و هرگونه تحلیل ناصواب که موجب خدشه به این مسیر شود، در راستای اهداف دشمن ارزیابی میشود.
امام جمعه بیله سوار خاطرنشان کرد: ابتکار عمل همچنان در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و در صورت بدعهدی دشمن، امکان بازگشت به شرایط پیشین وجود دارد و دشمن بار دیگر با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. وی همچنین مذاکرات را جلوهای از دیپلماسی مقتدرانه و رحمانیت نظام اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد طرف مقابل از این فرصت بهدرستی استفاده کند.
مطالبهگری حق مسلم مردم
امام جمعه بیلهسوار در ادامه با اشاره به حق مطالبهگری مردم گفت: مطالبهگری حق مسلم مردم است، اما این حق نباید به بهای ایجاد اختلاف، دوقطبیسازی و تضعیف وحدت ملی تمام شود؛ چرا که ولایت فقیه محور انسجام جامعه اسلامی است.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دکتر شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه، این قوه را از ارکان مهم نظام اسلامی در تحقق عدالت و پیشبرد اهداف انقلاب برشمرد و از تلاشهای مجموعه قضایی شهرستان، بهویژه رئیس دادگستری شهرستان، جناب آقای دکتر نعمتی، و دادستان شهرستان، جناب آقای جنگجو، قدردانی کرد.
عزیزی با تقدیر از برگزاری برنامه گلریزان و مشارکت خیرین شهرستان، اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه را ارزشمند و شایسته تحسین دانست.
وی در پایان با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع)، از حضور پرشور مردم و تلاش مسئولان در برگزاری باشکوه مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد و بر حفظ و تعظیم هرچه بیشتر شعائر حسینی تأکید نمود.
نظر شما