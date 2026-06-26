امام جمعه اسفرورین: مذاکره ادامه میدان نبرد و از موضع قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین، ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری دهه نخست محرم، از هیئت‌های مذهبی، روحانیان، مداحان، خادمان و عزاداران حسینی برای برگزاری باشکوه مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیر کرد.

وی با اشاره به فضای سیاسی کشور اظهار کرد: امروز دشمن با اجرای پروژه وحدت‌زدایی، به دنبال ایجاد اختلاف میان نیروهای انقلابی است و همه باید با هوشیاری از گرفتار شدن در این توطئه پرهیز کنند.

امام جمعه اسفرورین افزود: رهبر معظم انقلاب بر همه ابعاد مسائل کشور اشراف کامل دارند و ملت باید در شرایط کنونی با تبعیت از ولایت، از هرگونه دوقطبی‌سازی و اختلاف‌آفرینی جلوگیری کند.

حسینی با بیان اینکه مذاکره امروز جمهوری اسلامی ادامه میدان نبرد است، تصریح کرد: این مذاکرات برای تکمیل و تثبیت دستاوردهای میدان انجام می‌شود و جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت، عزت و اقتدار وارد گفت‌وگو شده است، نه از موضع ضعف یا اعتماد به دشمن.

وی تأکید کرد: اگر طرف مقابل بار دیگر بدعهدی یا زیاده‌خواهی کند، جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته آمادگی کامل برای مقابله با دشمن را دارد.

امام جمعه اسفرورین جنگ شناختی را مهم‌ترین عرصه تقابل دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند شکست خود را پیروزی جلوه دهد و دستاوردهای جمهوری اسلامی را کوچک نشان دهد، از این‌رو مردم باید با بصیرت در برابر این عملیات روانی ایستادگی کنند.

وی مطالبه‌گری از مسئولان و تیم مذاکره‌کننده را حق مردم دانست، اما خاطرنشان کرد: این مطالبه‌گری نباید به اختلاف، دوقطبی‌سازی و تضعیف انسجام ملی منجر شود.

حسینی با تبیین سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات، اظهار کرد: بی‌اعتمادی به آمریکا، تداوم دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی، پیروزی ایران در میدان، طلبکار بودن ملت ایران و مذاکره از موضع اقتدار، از اصولی است که باید در روند گفت‌وگوها مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از حضور مستمر مردم اسفرورین در تجمعات مردمی حمایت از انقلاب و ولایت تقدیر کرد و گفت: مردم این شهر همواره در صحنه بوده‌اند و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم تأکید داشته باشند، این حضور با قوت ادامه خواهد داشت.

امام جمعه اسفرورین در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، بر حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت به عنوان مهم‌ترین عوامل عبور کشور از توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

