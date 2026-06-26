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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

فارس در تب فوتبال؛ ساعت کاری ادارات شنبه ۶ تیر شناور شد

فارس در تب فوتبال؛ ساعت کاری ادارات شنبه ۶ تیر شناور شد

شیراز-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت:ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ به‌دلیل برگزاری بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر به‌صورت شناور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: به دستور استاندار فارس، با توجه به برگزاری بازی حساس تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیر، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان به‌صورت شناور تعیین شد.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با توجه به شرایط خود، بین ساعات ۷ تا ۹ صبح در محل کار حاضر شده و تا ساعات ۱۳ تا ۱۵ فعالیت اداری خود را به پایان برسانند. هدف از این تصمیم، فراهم‌کردن امکان تماشای این رویداد ورزشی برای کارکنان در کنار خانواده عنوان شده است.

انصاری با اشاره به اهمیت این مسابقه در ایجاد شور و غرور ملی، تأکید کرد این تصمیم با هدف همراهی با احساسات عمومی مردم اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه‌های درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر بخش‌های خدماتی و نوبت‌کاری، گفت این گروه‌ها به دلیل ماهیت کاری خود از این تصمیم مستثنی هستند.

کد مطلب 6871359

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