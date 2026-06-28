به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، این نشست را نه «تودیع و معارفه»، بلکه «تکریم، قدردانی و ادامه همکاری» عنوان کرد و گفت: این جابه‌جایی به معنای خداحافظی یا معرفی فردی ناشناخته نیست.

وی با اشاره به ایام محرم، حادثه عاشورا را صحنه‌ای از تقابل حق‌مداری، پایبندی به اصول و ارزش‌های انسانی در برابر بی‌قاعدگی، دنیاطلبی و انحراف دانست و افزود: ماندگاری قیام امام حسین(ع) به دلیل وفاداری به اصول و قواعد است؛ در حالی که بسیاری از رخدادهای تاریخی با وجود نزدیکی زمانی، در حافظه تاریخ ماندگار نشده‌اند.



استاندار فارس با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد معرفتی عاشورا گفت: در کنار جنبه‌های عاطفی و حزن‌آلود، باید به بخش‌های فکری، تربیتی و حکمرانی این واقعه نیز توجه شود.



امیری با بیان اینکه حکمرانی بدون قاعده موجب سردرگمی جامعه می‌شود، تصریح کرد: مردم باید بدانند حاکمیت چه می‌خواهد و بر چه اصولی عمل می‌کند؛ از این رو شفافیت و قانون‌مداری در مدیریت امری ضروری است.



وی تغییرات مدیریتی در معاونت سیاسی را طبیعی دانست و از خدمات مدیران پیشین و فعلی این حوزه قدردانی کرد و افزود: این جابه‌جایی‌ها بخشی از گردش مسئولیت‌ها در نظام اداری کشور است.

استاندار فارس با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: این انتخابات نخستین انتخابات در دولت چهاردهم است و مشارکت حداکثری مردم برای دولت و نظام اهمیت ویژه‌ای دارد. وی تأکید کرد انتخابات باید در چارچوب تعهدات و مفهوم «وکالت سیاسی مردم» تفسیر و اجرا شود.



استاندار فارس همچنین بر ضرورت توجه به همه جریان‌های سیاسی، اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: دولت، دولت وفاق است و باید همه سلایق و جریان‌ها در فرآیند حکمرانی دیده شوند.



امیری با اشاره به ویژگی‌های مدیران موفق اظهار کرد: قدرت حل مسئله، اولویت‌بندی امور و توان اقناع‌سازی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مدیر کارآمد است.



وی افزود: فرماندار باید نقش حکمران محلی را ایفا کند، نه صرفاً یک مجری اداری؛ چرا که بدون قدرت اجماع‌سازی، امکان اجرای سیاست‌ها وجود نخواهد داشت.



استاندار فارس در پایان بر استفاده از خرد جمعی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، تعامل با جریان‌های سیاسی و اجرای دقیق سیاست‌های دولت در استان تأکید کرد.