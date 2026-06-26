به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی اظهار کرد: با توجه به آغاز بازی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح و به منظور تقویت موج حمایت از تیم ملی به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان در جام جهانی فوتبال زمان کار ادارات استان مرکزی فردا شنبه از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف فراهم کردن امکان همراهی هرچه بیشتر مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تیم ملی کشورمان اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استانداری مرکزی گفت: با این تصمیم، کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند بدون نگرانی از تداخل با ساعت کاری، مسابقه تیم ملی را تماشا کرده و در این رویداد مهم ورزشی در کنار میلیون‌ها ایرانی به حمایت از تیم ملی بپردازند.