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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

آغاز به کار ادارات یزد در روز شنبه به‌صورت شناور و با ۲ ساعت تأخیر

آغاز به کار ادارات یزد در روز شنبه به‌صورت شناور و با ۲ ساعت تأخیر

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از شناور شدن ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه، همزمان با برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی اظهار کرد: با هدف همراهی با شور و نشاط ملی ایجادشده در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال ایران و فراهم کردن امکان همراهی کارکنان با تیم ملی کشورمان، آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان یزد در روز شنبه ۶ تیرماه به‌صورت شناور و با حداکثر دو ساعت تأخیر امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد افزود: این تصمیم با هدف حفظ تداوم ارائه خدمات به مردم اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: ساعت کاری ادارات تغییری نخواهد کرد و صرفاً زمان شروع و پایان فعالیت، دو ساعت به‌صورت شناور پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6871307

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