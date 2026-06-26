به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی اظهار کرد: با هدف همراهی با شور و نشاط ملی ایجادشده در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال ایران و فراهم کردن امکان همراهی کارکنان با تیم ملی کشورمان، آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان یزد در روز شنبه ۶ تیرماه به‌صورت شناور و با حداکثر دو ساعت تأخیر امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد افزود: این تصمیم با هدف حفظ تداوم ارائه خدمات به مردم اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: ساعت کاری ادارات تغییری نخواهد کرد و صرفاً زمان شروع و پایان فعالیت، دو ساعت به‌صورت شناور پیش‌بینی شده است.