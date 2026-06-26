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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

ادارات قزوین شنبه از ساعت ۹ صبح کار خود را آغاز می کنند

ادارات قزوین شنبه از ساعت ۹ صبح کار خود را آغاز می کنند

قزوین- استاندار قزوین با هدف حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر مصر، دستور داد ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه به ۹ صبح تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در پی برگزاری بازی حساس تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، ساعت آغاز به کار تمامی ادارات و نهادهای استان را در روز شنبه، ۶ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ صبح اعلام کرد.

بر اساس این دستور، تغییر ساعت کاری با هدف فراهم شدن امکان همراهی کارکنان با تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت مهم بین‌المللی و حمایت معنوی از ملی‌پوشان کشور انجام شده است.

بر پایه این اطلاعیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی و بخش بهداشت از این مصوبه مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6871364

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