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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

ادارات ایلام فردا با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند

ادارات ایلام فردا با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند

ایلام - ادارات ایلام فردا با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام برای رفاه حال شهروندان ایلامی و در حمایت از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران با توجه به شروع بازی تیم ملی فوتبال ایران و مصر در ساعت ۶ و نیم بامداد آغاز بکار ادارات استان را برای فردا شنبه ۶ تیرماه با ۲ ساعت تاخیر و از ساعت ۹ صبح اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم استاندار ایلام در راستای حمایت از هواداران بعنوان یار دوازدهم تیم ملی فوتبال برای تماشای بازی حساس دو تیم ملی ایران و مصر اتخاذ شده است و شامل دستگاه های امدادی، خدماتی و درمانی نمی شود.

کد مطلب 6871410

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