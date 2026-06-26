ادارات ایلام فردا با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام برای رفاه حال شهروندان ایلامی و در حمایت از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران با توجه به شروع بازی تیم ملی فوتبال ایران و مصر در ساعت ۶ و نیم بامداد آغاز بکار ادارات استان را برای فردا شنبه ۶ تیرماه با ۲ ساعت تاخیر و از ساعت ۹ صبح اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم استاندار ایلام در راستای حمایت از هواداران بعنوان یار دوازدهم تیم ملی فوتبال برای تماشای بازی حساس دو تیم ملی ایران و مصر اتخاذ شده است و شامل دستگاه های امدادی، خدماتی و درمانی نمی شود.