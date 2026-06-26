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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

ادارات استان بوشهر روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند

ادارات استان بوشهر روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: در حمایت از تیم ملی، ادارات استان بوشهر در روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی‌راد جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با موافقت استاندار بوشهر شاهد تاخیر ۲ ساعته در شروع به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان استان در روز شنبه خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به آغاز بازی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح و با هدف فراهم کردن امکان تماشای بازی تیم ملی کشورمان توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کنار خانواده و به منظور تقویت همبستگی ملی و موج حمایت از تیم ملی، تصمیم گرفته شد که زمان کار ادارات در روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز شود.

اسلامی راد افزود: بازیکنان و کادر فنی تیم ملی، دلگرم به حمایت و پشتیبانی و دعای خیر هم‌میهنان عزیزمان هستند و امیدواریم این اقدام نیز گامی در راستای تقویت روحیه ملی باشد.

کد مطلب 6871459

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