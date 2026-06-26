به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دیدارهای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز جمعه بین تیم های پرسپولیس و ادرملو در ورزشگاه پاس برگزار شد که این دیدار در ۹۰ دقیقه با تساوی یک به یک خاتمه یافت. در وقت اضافه اول دو تیم مساوی شدند اما در وقت های اضافه وقت دوم این چادرملو بود که گل دوم را به ثمر رساند و برنده این بازی شد.

در نیمه اول که بازی سرد و کسل کننده ای از سوی هر دو تیم به نمایش درآمد، محمدامین کاظمیان در دقیقه ۲۷ موفق شد تنها گل بازی در نیمه اول را وارد دروازه تیم چادرملو کند.

در نیمه دوم پرسپولیس موقعیت های بیشتری برای رسیدن به گل داشت و یک بار توسط محمدامین کاظمیان به گل رسید اما در بازبینی صحنه توسط موعد بنیادی فر این گل به دلیل خطای فرزین معامله گری روی مدافع چادرملو در صحنه قبل رد شد.

در حالی که پرسپولیس توپ و میدان را در اختیار داشت تیم چادرملو در دقیقه ۵۶ صاحب یک ضربه ایستگاهی از سمت راست شد که ارسال توپ روی تیر دو را سیروس صادقیان به گل تساوی تیم اردکانی تبدیل کرد.

در دقایق پایانی این دیدار که سرخپوشان تهرانی توپ و میدان را در اختیار داشتند، شاگردان اوسمار موقعیت هایی را روی دروازه چادرملو ایجاد کردند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند تا جدال سرد و کسل کننده دو تیم در ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان برسد و کار به وقت های اضافه کشیده شود.

در دو وقت اضافه اول و دوم هم پرسپولیس صاحب توپ و میدان بود اما در حالی که بازی وارد وقت های تلف شده دوم شده بود، یک شوت تماشایی از محمودآبادی دروازه پرسپولیس را برای دومین بار باز کرد تا سرخپوشان با شکستی تلخ حضور در آسیا را از دست بدهند.

تیم فوتبال چادرملو برای تعیین سهمیه فوتبال ایران در سطح دو لیگ قهرمانان آسیا باید روز هشتم تیر به مصاف تیم گل گهر سیرجان برود.