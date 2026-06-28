به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل گل‌گهر سیرجان در تورنمت کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲، با انتقاد از نحوه برنامه‌ریزی مسابقات، شرایط تیمش را ناعادلانه توصیف کرد و اظهار داشت: از ابتدا مخالف برگزاری این مسابقه بودیم و دلایل خود را نیز مطرح کرده بودیم، اما پس از ابلاغ رسمی، تمکین کردیم و در این رقابت حاضر شدیم.

وی با اشاره به شرایط جسمانی بازیکنانش اظهار داشت: متأسفانه بعد از بازی قبلی که پس از ۱۱۷ روز بدون مسابقه برگزار شد، تا این لحظه هفت بازیکن ما مصدوم شده‌اند و حتی نمی‌دانم برای بازی فردا با چه ترکیبی به میدان خواهیم رفت، زیرا ممکن است تعداد بازیکنان آماده ما به حد نصاب هم نرسد. بازیکنان ما در دیدار قبلی ۱۲۰ دقیقه با تمام وجود جنگیدند و شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند.

سرمربی چادرملو در ادامه با اشاره به واکنش هواداران این تیم گفت: برداشت بسیاری از مردم استان یزد این است که برخی دوست ندارند چادرملو به مسابقات آسیایی راه پیدا کند. وقتی کنار هم قرار دادن برخی تصمیمات را می‌بینیم، واقعاً این سؤال ایجاد می‌شود که چه منطقی پشت این اتفاقات وجود دارد؛ از فاصله بسیار کم بین دو مسابقه گرفته تا زمان ابلاغ برگزاری این دیدار.

اخباری درباره سهمیه آسیایی نیز تصریح کرد: سهمیه سوم آسیا در اصل متعلق به سپاهان بود اما با شرایطی که به وجود آمد، قرار شد از مسیر دیگری تعیین شود. ابتدا قرار بود همه باشگاه‌ها تمکین کنند و تیم سوم جدول راهی آسیا شود، اما برخی باشگاه‌ها اصرار داشتند که تکلیف سهمیه از طریق جام حذفی مشخص شود. ما نیز نسبت به این موضوع معترض بودیم، زیرا معدل امتیازات چادرملو از برخی تیم‌ها بالاتر بود.

وی افزود: برای ما جای سؤال دارد که تیمی که یک مسابقه کمتر از ما انجام داده، با وجود امتیاز کمتر، شرایط متفاوتی پیدا می‌کند. حالا ما و پرسپولیس یک مسابقه دیگر برگزار کردیم اما این امتیاز برای تیم دیگری لحاظ شده است. وقتی این مسائل را کنار هم قرار می‌دهیم، احساس می‌کنیم برخی علاقه‌ای ندارند چادرملو در دومین سال حضورش در لیگ برتر به سهمیه آسیایی برسد.

سرمربی چادرملو با اشاره به مردم استان یزد و شهر اردکان گفت: بعد از بازی قبلی هم این موضوع برای خیلی‌ها سنگین بود و شاید قابل هضم نبود، اما خواهش می‌کنم برای امید یک استان و مردم نجیب اردکان که طی سال‌های اخیر برای این باشگاه زحمت کشیده‌اند احترام قائل شوند. ای کاش کار به اینجا نمی‌رسید.

اخباری ادامه داد: به احترام شخص مهدی تاج در این مسابقات شرکت کردیم. من از نزدیک دیدم که ایشان چقدر نسبت به برگزاری لیگ و احقاق حقوق تیم‌ها حساس بودند و به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این تورنمنت حاضر شویم، اما معتقدم بازی فردا در شرایط نابرابر و به دور از عدالت برگزار خواهد شد.

وی درباره حضور احتمالی در رقابت‌های آسیایی گفت: اگر سهمیه کسب کنیم، قطعاً مدیران توانمند باشگاه برای حضور در آسیا برنامه‌ریزی خواهند کرد، اما در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای است که هنوز نمی‌توان درباره آینده برنامه دقیقی ارائه داد.

اخباری در پاسخ به سؤالی درباره صحبت از عدالت اظهار کرد: من نمی‌خواهم فضای فوتبال دوباره ملتهب شود. گل‌گهر تیمی قابل احترام و بازیکن‌ساز است، اما درباره زمان‌بندی این مسابقه، کمیته استیناف، هیئت رئیسه فدراسیون و تصمیم‌گیران باید پاسخگو باشند. سازمان لیگ تنها مجری مصوبات است و ما هم پس از ابلاغ رسمی، تمکین کردیم.

وی با اشاره به وضعیت فنی تیمش گفت: شرایط ما اصلاً عادی نیست. بازیکنان پس از ۱۲۰ دقیقه بازی سنگین و بدون آمادگی کامل باید دوباره به میدان بروند. برای من مهم‌ترین مسئله سلامت بازیکنان است و امیدوارم مسابقه بدون آسیب‌دیدگی به پایان برسد.

سرمربی چادرملو درباره شرایط تیمش پیش از دیدار قبلی مقابل پرسپولیس نیز گفت: جمع کردن بازیکنان بسیار سخت بود. بسیاری از آنها در شهرهای مختلف کشور حضور داشتند و به دلیل ایام عزاداری حضرت امام حسین (ع) هر کدام در مراسم و برنامه‌های مختلف شرکت کرده بودند. شب قبل از مسابقه تازه تعدادی از بازیکنان به تیم اضافه شدند و در شرایط بسیار دشواری آماده بازی شدیم.

اخباری در ادامه درباره پیروزی برابر پرسپولیس گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است و بازیکنان این تیم هم بازی خوبی انجام دادند. فوتبال همین است و شاید اگر گل دوم ما زودتر دریافت می‌شد، نتیجه دیگری رقم می‌خورد. با این حال در غیاب هفت بازیکن خارجی و هادی‌ حبیبی نژاد، از چند بازیکن جوان و نفراتی استفاده کردیم که برای نخستین بار در ترکیب اصلی قرار گرفته بودند.

وی تأکید کرد: این صحبت‌ها را برای رزومه‌سازی یا مظلوم‌نمایی مطرح نمی‌کنم، زیرا اهل این مسائل نیستم. واقعیت این است که غیرت بازیکنان و لطف خدا باعث شد آن نتیجه رقم بخورد. شاید خدا می‌خواست برخی مسائل را نشان دهد.

اخباری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی باشگاه پرسپولیس برای موفقیت این تیم تلاش زیادی کرده است و معتقدم پرسپولیس همیشه باشگاهی بزرگ خواهد ماند. یک شکست چیزی از عظمت این باشگاه کم نمی‌کند و مطمئن هستم با برنامه‌ریزی مدیرانش، فصل آینده دوباره با قدرت به مسابقات بازخواهد گشت.