آرژانتین رکورد اروگوئه را در جام جهانی شکست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی آرژانتین صبح امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه موفق شد با نتیجه ۳ بر یک از سد سوئیس عبور کند و جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

آلبی‌سلسته با این پیروزی باید شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در دیداری حساس برابر تیم ملی انگلیس صف‌آرایی کند؛ مسابقه‌ای که یکی از فینالیست‌های جام جهانی را مشخص خواهد کرد.

شاگردان لیونل اسکالونی علاوه بر صعود به جمع چهار تیم برتر، با عملکرد هجومی خود رکوردی تاریخی را نیز به نام خود ثبت کردند. آرژانتین با به ثمر رساندن حداقل دو گل در دوازدهمین بازی متوالی خود در جام جهانی، رکورد پیشین اروگوئه را که بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۴ با گلزنی دو گل یا بیشتر در ۱۱ دیدار متوالی به ثبت رسیده بود، شکست و به تنهایی رکورددار این آمار در تاریخ رقابت‌های جام جهانی شد.

تداوم روند گلزنی آرژانتین در کنار نمایش مقتدرانه این تیم در مراحل حذفی، امید هواداران این کشور را برای تکرار قهرمانی در جام جهانی افزایش داده است؛ هرچند آلبی‌سلسته در مرحله نیمه‌نهایی باید از سد انگلیسی عبور کند که با حذف نروژ به این مرحله رسیده و یکی از مدعیان اصلی فتح جام به شمار می‌رود.