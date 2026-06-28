به گزارش خبرنگار مهر، وحید فاضلی در نشست خبری پیش از دیدار روز دوشنبه با تیم فوتبال چادرملو اظهار داشت: برگزاری این تک‌بازی باعث شد موتور فوتبال لیگ برتر دوباره روشن شود و از این بابت خوشحال هستم.

وی افزود: تمرینات خود را از روز گذشته آغاز کردیم و خوشبختانه تمامی بازیکنان، به جز نفرات خارجی که در اختیارمان نیستند، در تمرین حضور داشتند. از نظر ذهنی، تمرکز، انگیزه و اراده شرایط خوبی داریم و امیدواریم فردا هر تیمی که شایسته‌تر باشد، پیروز میدان شود؛ البته امیدوارم آن تیم گل‌گهر باشد.

مربی گل‌گهر با احترام به حریف گفت: چادرملو تیمی باکیفیت و پرتلاش است و به خوبی توانایی‌های این تیم را می‌شناسیم. آنها همیشه با تمام توان بازی می‌کنند و ما نیز با انگیزه فراوان وارد میدان خواهیم شد. امیدوارم در فضایی سالم و به دور از هرگونه حاشیه، شاهد مسابقه‌ای باکیفیت باشیم و در نهایت بتوانیم به پیروزی برسیم.

فاضلی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های گل‌گهر در صورت کسب سهمیه آسیایی عنوان کرد: خودم سابقه حضور در مسابقات آسیایی را دارم و می‌دانم برای حضور همزمان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا باید از یک اسکواد قدرتمند برخوردار بود. البته در حال حاضر تمام تمرکز ما روی بازی فرداست و برنامه‌ریزی برای فصل آینده و مسابقات آسیایی را به بعد از این دیدار موکول می‌کنیم.

وی ادامه داد: با این حال، مطمئن باشید باشگاه گل‌گهر با توجه به ساختار مناسب، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و شرایط حرفه‌ای که در اختیار دارد، اگر سهمیه حضور در آسیا را کسب کند، حضوری مقتدرانه در این رقابت‌ها خواهد داشت.

مربی گل‌گهر درباره شرایط برگزاری این مسابقه نیز گفت: حضور در این دیدار تصمیم هیئت‌مدیره باشگاه بود و زمانی که قرار است در چنین مسابقه‌ای شرکت کنیم، با نهایت تمرکز، انگیزه و اراده وارد میدان خواهیم شد.

فاضلی با اشاره به روند آماده‌سازی تیم پس از وقفه ایجادشده در مسابقات خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، از روز بعد تمرینات خود را آغاز کردیم و نخستین تیمی بودیم که کار خود را از سر گرفت. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که از دوم فروردین‌ماه یک نرم‌افزار تهیه کرده بودیم که از طریق آن وضعیت تمام بازیکنان را به صورت آنلاین کنترل می‌کردیم.

وی افزود: حدود ۲۰ روز تمامی جزئیات تمرینات بازیکنان، حتی فیلم‌های مربوط به تمرینات آنها، در این سامانه بارگذاری و بررسی می‌شد و روند آماده‌سازی را به شکلی منظم دنبال می‌کردیم، اما پس از اعلام تعطیلی لیگ، تمرینات نیز متوقف شد.

فاضلی ادامه داد: پس از آنکه باشگاه تصمیم به ازسرگیری فعالیت‌ها گرفت، دو روز پیش به ما اطلاع داده شد که برای حضور در این مسابقه آماده شویم. به همین دلیل تمرینات را دوباره آغاز کردیم و اکنون خود را برای این دیدار آماده کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: طبیعی است که شاید از نظر ریتم مسابقه و شرایط بدنی در وضعیت ایده‌آل نباشیم؛ همان‌طور که چادرملو نیز شرایط مشابهی دارد، اما از نظر انگیزه، اراده و روحیه با تمام توان وارد زمین خواهیم شد تا هم از نام بزرگ گل‌گهر دفاع کنیم و هم از حقی که در این فصل به دست آورده‌ایم، دفاع کنیم.

مربی گل‌گهر در پایان درباره آنالیز حریف اظهار داشت: طبق روال گذشته، امروز نیز جلسه آنالیز برگزار خواهیم کرد. البته شناخت دو تیم از یکدیگر کامل است، زیرا آخرین دیدارهای لیگ را مقابل هم برگزار کرده‌ایم. با این حال، آنالیز دقیق و ارائه اطلاعات کامل به بازیکنان یکی از عوامل مهم موفقیت هر تیم است و ما نیز روی این موضوع به طور ویژه کار کرده‌ایم تا بازیکنان با شناخت کامل از حریف وارد زمین شوند و بهترین عملکرد را ارائه دهند.