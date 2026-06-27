به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با تحمل شکست ۲ بر یک مقابل چادرملو اردکان در تورنمنت سه جانبه دیگر هیچ جایی برای رفتن به رقابت های آسیایی ندارد تا تلاش های پیمان حدادی مدیرعامل این باشگاه برای کسب سهمیه نقش بر آب شود.

او پس از این شکست صحبت های تندی را علیه بازیکنان بخصوص قدیمی های تیم انجام داد تا نشان دهد شمشیر را برای آنها از رو بسته است. صحبت هایی که نشان می دهد فصل پیش رو برای پرسپولیس جایی برای زیست مشترک حدادی با این بازیکنان نیست و باید یک گروه از جمع سرخ ها جدا شود.

حدادی که قبل از تلاش هایش برای آسیایی کردن پرسپولیس نیز پروژه پوست اندازی لیست بازیکنان را به تایید هیئت مدیره باشگاه و مالکان کنسرسیوم بانکی رسانده بود حالا با بهانه شکست این تیم مقابل چادرملو می خواهد کارش را راحت تر کند.

پروژه ای که اسامی نظیر مرتضی پورعلی گنجی، سروش رفیعی، میلاد محمدی، تیوی بیفوما، میلاد سرلک و ... را مقابل درب خروج قرار خواهد داد و احتمالا تنها بازمانده نسل فعلی سرخ ها امید عالیشاه باشد که در صورت عدم توافق مالی با سرخ ها کاپیتان پرسپولیس نیز این تیم را باید ترک کند.

حدادی تنها تصمیم به حفظ علی علیپور و محمدحسین کنعانی زادگان دارد و دیگر خبری از باتجربه هایی که قراردادهای بالای ۸۰ میلیارد تومان با سرخ ها بسته اند، نخواهد بود.