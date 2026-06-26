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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

آیت الله شب زنده دار: نرفتن طلبه به تبلیغ ترک وظیفه است

آیت الله شب زنده دار: نرفتن طلبه به تبلیغ ترک وظیفه است

قم- دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: روحیه تبلیغ رفتن در حوزه های علمیه باید افزایش پیدا کند و اگر طلبه‌ای تبلیغ نمی‌رود،مصداق ترک وظیفه باشد و پیش خودش سرافکنده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدمهدی شب زنده‌دار در دیدار حجت الاسلام و المسلمین رفیعی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه و مسئول قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، اظهار کرد: روحیه تبلیغ رفتن در حوزه های علمیه باید افزایش پیدا کند و اگر کسی تبلیغ نمی‌رود، عار و مصداق ترک وظیفه باشد و طلبه ای که تبلیغ نمی رود پیش خودش سرافکنده باشد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: نظام آموزشی حوزه، گاهی باعث می شود طلاب و استادی که شایسته‌اند که در ایام تبلیغ به تبلیغ بروند، به خاطر تدریس یا تدرس در ایام ماه مبارک رمضان و محرم در قم می مانند.

به گفته عضو فقهای شورای نگهبان، باید مانند گذشته، مردم عهده‌دار دعوت از مبلغین باشند و این فرهنگ احیا بشود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که امروز مردم از عالِم دین، عامل بودن را متوقع هستند، تصریح کرد: نباید به تبلیغ، نگاه حرفه و منبع درآمد داشته باشیم.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه بر این نکته مهم هم تأکید کرد که محتوای تبلیغی مبلغین باید متناسب با نیازهای جامعه، دارای غنای علمی باشد.

آیت الله شب زنده‌دار در پایان اظهار کرد: از جمله سنت هایی خوبی که در گذشته وجود داشت این بود که طلاب یک منطقه تحت نظر فضلای سرآمد آن منطقه در قم، بر اساس موضوعاتی که معین می شد، منبر می رفتند و این منافع زیادی برای آنها داشت.

کد مطلب 6871491

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