فارن پالسی: مُهمات استفاده شده در جنگ ایران بیشتر از آمار اعلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن پالسی در گزارشی در خصوص ذخایر تسلیحاتی استفاده شده آمریکا در جنگ با ایران به نقل از برد کوپر، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا(سنتکام) در جلسه استماع سنا در ماه گذشته گزارش داد ارتش این کشور در طول جنگ از ۱۴۰۰۰ مهمات تهاجمی استفاده کرده است.

فارن پالسی اضافه کرد: گزارش اخیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا تخمین می‌زند که میزان واقعی کاهش مهمات می‌تواند حتی بیشتر باشد چرا که مهمات مورد استفاده در سیستم‌های دفاع هوایی، مانند موشک‌های پاتریوت و سیستم‌های تاد را نیز باید در نظر گرفت.

در این گزارش آمده است: دولت آمریکا به دنبال افزایش ظرفیت تولید با استفاده از کارخانه‌های خودروسازی است. بر اساس این گزارش، ترامپ دوشنبه گذشته اعلام کرد که شرکت‌هایی مانند فورد و جنرال موتورز برخی از کارخانه‌های خود را به تولید سلاح اختصاص خواهند داد.

پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که دولت ترامپ با چالش های مختلفی در مسیر پر کردن مهمات استفاده شده در این جنگ رو به رو است.