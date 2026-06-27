مفتی جعفری لبنان: توافق دولت بیروت با اسرائیل بدترین فاجعه ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «العهد»، «احمد قبلان» مفتی جعفری لبنان، در بیانیه‌ای هشدار داد که توافقی دولت لبنان و «اسرائیل» تروریست با میانجیگری آمریکا «بدترین فاجعه ملی» در تاریخ لبنان است و هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد.

وی افزود دولت کنونی لبنان تنها نماینده خود و نه مردم لبنان است.

قبلان ادامه داد: مسأله خطرناک این است که این چارچوب توافق به ارتش تروریستی اسرائیل عملاً نوعی قیمومیت را بر عملکرد ارتش و اراضی اشغالی لبنان اعطا می کند و به‌طور تلویحی نیز حاکمیت اسرائیل بر مناطقی را که اشغال کرده به رسمیت می‌شناسد.

وی همچنین آنچه را در پشت پرده مذاکرات واشنگتن میان دولت لبنان و رژیم اسرائیل در جریان است، «فاجعه‌ پشت فاجعه» خواند و تأکید کرد هرگز اجرای آن را در واقعیت نخواهیم پذیرفت.

مفتی جعفری لبنان در ادامه با بیان این که «آنانی که مانع دفاع ارتش لبنان از کشور شده‌اند، در واقع به دنبال قربانی کردن ارتش از طریق این فاجعه ملی هستند»، افزود: حاکمیت کنونی، لبنان را وارد یک جعبهٔ سیاه [از ابهام و پنهان‌کاری] کرده و کلید حاکمیت کشور را به واشنگتن و تل‌آویو سپرده است.

قبلان در پایان گفت: صرف‌نظر از بهای این معاملهٔ ننگین، این طرح هرگز محقق نخواهد شد.