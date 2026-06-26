تکذیب تسلط رژیم صهیونیستی بر تپه راهبردی «علی الطاهر» در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین، اعلام کرد که اخبار منتشر شده درباره تسلط ارتش رژیم صهیونیستی بر ارتفاعات علی الطاهر در شرق شهر النبطیه در جنوب لبنان صحت ندارد و این ادعاهایی است که رژیم اشغالگر آن را منتشر می کند.

این تکذیبیه در پاسخ به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی است که امروز اعلام کرد تپه راهبردی علی الطاهر را به کنترل خود درآورده است و حزب الله دیگر نمی تواند از طریق این تپه اسرائیل را تهدید کند.

ارتش اشغالگر همچنین در ادامه یاوه گویی های خود که هیچ تناسبی با واقعیت های میدانی ندارد، حزب الله را تهدید کرد و مدعی شد که معادله تغییر کرده است.

رسانه ها اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از آتش‌بس، پیشروی خود را به سمت ارتفاعات علی‌الطاهر ادامه داده و در برخی نقاط عملیات حفاری و تثبیت مواضع را آغاز کرده است.

همچنین صبح امروز، در پی بمباران منطقه نبطیه الفوقا، دست‌کم ۷ نفر به شهادت رسیدند. ظهر امروز نیز ارتش اشغالگر چهار نفر را در منطقه مثلث المجیدیه - الماری - عین عرب در جنوب لبنان ربود.

حملات توپخانه‌ای دشمن علیه منطقه بیت یاحون هم ادامه داشته و یک حمله هوایی نیز منطقه قبرخیا را هدف قرار داده است.