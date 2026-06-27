به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو اعتراف کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضربات راهبردی بی سابقه ای به این رژیم وارد کرده که باعث منزوی تر شدن صهیونیست ها در عرصه بین الملل و تضعیف موقعیت این رژیم در منطقه و جهان شده است.

در این گزارش آمده است: اقدامات نتانیاهو بالعکس باعث تقویت جایگاه ایران و قدرت این کشور در تحمیل معادلات مد نظر خود شده است.

معاریو اضافه کرد که جنگ با ایران با یک شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی در سایه باقی ماندن نظام ایران و زیرساخت های هسته ای آن به پایان رسید. نتانیاهو باعث شده رژیم صهیونیستی با یک انزوای بی سابقه رو به رو شود و همپیمانان آن برای مشارکت در هر درگیری جدیدی با ایران تردید دارند.