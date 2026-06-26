به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود برقراری آتش بس بین تهران و واشنگتن، سنتکام در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا حملاتی را علیه ایران انجام داد.

این نهاد آمریکایی با نسبت دادن حمله دیروز به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به ایران اعلام کرد که این حمله آمریکا در پاسخ به این حمله تهران صورت گرفته است.

سنتکام با تایید نقض آتش بس اعلام کرد: جنگنده‌های آمریکایی حملاتی را علیه محل‌ نگهداری موشک‌، پهپاد و برخی نقاط راداری ساحلی ایران انجام دادند.

فرماندهی مرکزی آمریکا بدون اشاره به این اقدام و نیز حملات گذشته آمریکا به مناطقی از ایران که نقض آشکار آتش بس بوده است، مدعی شد اقدامات تهران علیه کشتیرانی تجاری، نقض آشکار توافق آتش‌بس بوده است.

سنتکام همچنین بدون اشاره به استقرار غیر قانونی نظامیان آمریکایی در خلیج فارس، مدعی شد اقدامات ایران آزادی کشتیرانی را همزمان با افزایش تردد تجاری از تنگه هرمز با اختلال روبه رو کرده است.

سنتکام افزود: نیروهای ما همچنان به پشتیبانی و هماهنگی برای تأمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ادامه می‌دهند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با بهانه تراشی برای حضور در خلیج فارس مدعی شد که : ارتش آمریکا برای نظارت بر اجرای تمامی مفاد توافق با ایران، حضور و آمادگی خود را حفظ خواهد کرد.

مقام آمریکایی: حملات امشب به ایران پایان یافت

شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که حملات نظامی ایالات متحده به اهدافی در ایران امشب پایان یافته است.

نیویورک‌تایمز؛ دیگر رسانه آمریکایی نیز به نقل از یک مقام واشنگتن با ادعای اینکه " این حملات در واکنش به حمله ایران به یک کشتی تجاری انجام شده است." افزود: این حملات به معنای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده نیست.

جزییات تجاوز مجدد واشنگتن به جنوب ایران به روایت نیویورک‌تایمز



روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی و با تایید نقض آتش بس از سوی واشنگتن اعلام کرد: ۶ فروند جنگنده اف-۳۵ و اف-۱۶ آمریکا چهار نقطه در تنگه هرمز و جزیره قشم را هدف حملات هوایی قرار دادند.

این مقام آمریکایی افزود: حملات هوایی آمریکا حدود ۹۰ دقیقه ادامه داشته است.

ساعاتی پیش بود که رسانه های داخلی از شنیده شدن صدای سه انفجار در سیریک هرمزگان خبر دادند.