ادعای مضحک ونس مبنی بر پایبندی آمریکا به یادداشت تفاهم با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جی دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ایران توافق‌نامه آتش‌بس را امضا کرده است و ما نیز به آن متعهد شده‌ایم.

این ادعا درحالی مطرح می شود که ساعاتی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) اذعان کرد که نقاطی از جنوب ایران را هدف حمله هوایی قرار داده است، اقدامی که نقض آتش بس و یادداشت تفاهم به شمار می رود.

معاون ترامپ افزود: اگر ایران درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلاف‌نظری دارد، می‌تواند با ما ارتباط برقرار کند، اما پاسخ هرگونه خشونت با خشونت داده خواهد شد.

این ادعا درحالی مطرح می شود که این آمریکا بوده که بند یادداشت تفاهم را نقض کرده و مناطقی از خاک ایران را هدف حملات هوایی قرار داده است.

به گزارش مهر، طبق اعلام برخی منابع آگاه یک پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده شهرستان سیریک اصابت کرده است. این منبع تأیید کرده است که چند ساعت پیش از این حادثه، شلیک اخطار به کشتی‌های خارج از نظم ایرانی که مخل دریانوردی بودند، انجام شده بود.