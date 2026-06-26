  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰

تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری در خیابان

تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری در خیابان

ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع شبانه مردم ارومیه را جمعه شب در خیابان می بینید.

دریافت 12 MB
کد مطلب 6871556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها