https://mehrnews.com/x3cqXR ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ کد مطلب 6871556 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری در خیابان ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع شبانه مردم ارومیه را جمعه شب در خیابان می بینید. دریافت 12 MB کد مطلب 6871556 کپی شد مطالب مرتبط موج یکصد و هجدهم حماسه حضور مردم رودسر در میدان صد و هجدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمانهای انقلاب یکصد و هجدهمین شب حضور مردم کرج در خیابانها حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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