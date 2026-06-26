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۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹

صد و هجدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان

صد و هجدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان

آستانه اشرفیه- در این ویدئو صد و هجدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان را مشاهده می کنید.

دریافت 22 MB

ویدئو: هما اکبری

کد مطلب 6870923

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