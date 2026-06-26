https://mehrnews.com/x3cqHW ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6870923 استانها گیلان استانها گیلان ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ صد و هجدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان آستانه اشرفیه- در این ویدئو صد و هجدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 22 MB ویدئو: هما اکبری کد مطلب 6870923 کپی شد مطالب مرتبط مراسم اقامه عزای سیدالشهدای کربلا در آستانه اشرفیه مراسم اقامه عزای سیدالشهدای کربلا در آستانه اشرفیه تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری در خیابان نمایش اقتدار مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب دهمین مراسم اقامه عزای سیدالشهدای کربلا در آستانه اشرفیه برچسبها آستانه اشرفیه محرم 1405 تجمع مردمی
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