مردم ایران نباید هزینه خدمات به کشورها در تنگه هرمز را بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، مشاور نظامی فرمانده کل قوا در مصاحبه با شبکه نیوزنیشن آمریکا گفت: تنگه هرمز هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد و مربوط به دو کشور منطقه‌ای است و همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: ما صاحب این تنگه هستیم و اجازه دخالت آمریکایی‌ها را نمی‌دهیم.

رضایی تاکید کرد: ایران طی ۴۷ سال گذشته با نجابت در مورد تنگه هرمز رفتار کرده است.

وی افزود: مسائل زیست محیطی، امنیت تنگه و بیمه‌ها هزینه‌هایی برای کشور ایران دارد که کسانی که از این تنگه منتفع هستند باید بپردازند و نباید توقع داشت که این هزینه‌ها از جیب شهروندان ایران پرداخت شود.