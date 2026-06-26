  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۵

سرلشکر رضایی:

مردم ایران نباید هزینه خدمات به کشورها در تنگه هرمز را بپردازند

مردم ایران نباید هزینه خدمات به کشورها در تنگه هرمز را بپردازند

مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: مردم ایران نباید هزینه خدمات به کشورها در تنگه هرمز را بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، مشاور نظامی فرمانده کل قوا در مصاحبه با شبکه نیوزنیشن آمریکا گفت: تنگه هرمز هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد و مربوط به دو کشور منطقه‌ای است و همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: ما صاحب این تنگه هستیم و اجازه دخالت آمریکایی‌ها را نمی‌دهیم.

رضایی تاکید کرد: ایران طی ۴۷ سال گذشته با نجابت در مورد تنگه هرمز رفتار کرده است.

وی افزود: مسائل زیست محیطی، امنیت تنگه و بیمه‌ها هزینه‌هایی برای کشور ایران دارد که کسانی که از این تنگه منتفع هستند باید بپردازند و نباید توقع داشت که این هزینه‌ها از جیب شهروندان ایران پرداخت شود.

کد مطلب 6871600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها