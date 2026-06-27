از خوابیدن روی آسفالت و کنار زمین تا شماره یک شدن در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه اتلتیک در گزارشی مفصل به زندگی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، پرداخته و مسیر دشوار او از سال‌های کودکی تا تبدیل شدن به یکی از ستاره‌های فوتبال ایران را روایت کرده است.

در این گزارش آماده است: «بیرانوند در ۱۲ سالگی پس از مخالفت خانواده با ادامه فوتبال، خانه را ترک کرد و راهی تهران شد؛ شهری که در آن نه سرپناهی داشت و نه منبع درآمدی. او روزهای سختی را با خوابیدن کنار زمین‌های فوتبال و انجام مشاغل مختلف از جمله کار در کارواش، نظافت خیابان و پیتزافروشی پشت سر گذاشت.

اتلتیک نوشته است که زندگی در خانواده‌ای عشایری و سال‌های کودکی در کوه‌های زاگرس، روحیه سختکوشی و مقاومت را در بیرانوند شکل داد؛ ویژگی‌هایی که بعدها در مسیر حرفه‌ای او نقش مهمی ایفا کرد.

بیرانوند پس از حضور در آکادمی نفت تهران توانست مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کند و به تدریج به دروازه‌بان شماره یک تیم ملی ایران تبدیل شود. او تاکنون سه حضور در جام جهانی را تجربه کرده و در دیدار اخیر ایران مقابل بلژیک نیز با عملکردی درخشان عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.

این دروازه‌بان همچنین با مهار پنالتی کریستیانو رونالدو در جام جهانی ۲۰۱۸ و ثبت دو رکورد در کتاب گینس، جایگاه ویژه‌ای در فوتبال ایران پیدا کرده است.»

اتلتیک در پایان گزارش خود، زندگی بیرانوند را روایت مردی توصیف می‌کند که بارها زمین خورد اما هر بار دوباره برخاست؛ دروازه‌بانی که از خوابیدن کنار زمین‌های فوتبال به ایستادن در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان رسید.