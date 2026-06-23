نقش یک ویدئو در تساوی ایران با بلژیک/ نسل باتجربه در انتظار اتفاق بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی مقابل بلژیک تن به تساوی بدون گل داد که علیرضا بیرانوند در بهترین فرم خود بود و حداقل ۵ موقعیت مسلم گلزنی را گرفت تا تمام دنیا به تحسین گلر شماره یک تیم ملی بپردازند.

نشریه گاردین در این خصوص نوشت: «پیش از دیدار حساس برابر بلژیک برای ساختن آینده، پلی به گذشته زده شد. گذشته‌ای که سرشار از مقاومت، جنگندگی و لحظات فراموش‌نشدنی در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان بوده است.

پیش از دیدار با بلژیک، کادر فنی تیم ملی ویدئویی انگیزشی را برای بازیکنان به نمایش گذاشت؛ تصاویری از دو حضور اخیر ایران در جام جهانی که صحنه‌های دفاع جانانه، جنگندگی بازیکنان و لحظات ماندگار برابر قدرت‌های فوتبال جهان را به نمایش می‌گذاشت.

علیرضا جهانبخش درباره این ویدئو گفته است که لحظات ماندگار تیم ملی در سال‌های اخیر، به بازیکنان یادآوری شد تا آنها با همان روحیه و همان باور وارد میدان شوند. اما آنچه در ادامه رخ داد، شباهتی عجیب به تصاویر آن ویدئو داشت.

در دقیقه ۵۹ مسابقه، زمانی که حمله خطرناک بلژیک می‌توانست سرنوشت مسابقه را تغییر دهد، علیرضا بیرانوند با واکنشی تماشایی دروازه ایران را نجات داد؛ مهاری که بسیاری آن را یکی از مهم‌ترین لحظات ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌دانند.

این صحنه برای فوتبال ایران غریبه نبود. بیرانوند پیش‌تر در جام جهانی ۲۰۱۸ با مهار پنالتی کریستیانو رونالدو نام خود را در تاریخ ثبت کرده بود و در همان مسابقات نیز مقابل مراکش نقشی تعیین‌کننده در حفظ دروازه ایران داشت.

سامان قدوس پس از پایان بازی با اشاره به ویدئوی انگیزشی تیم ملی گفت: «همان صحنه‌ای که در فیلم دیده بودیم دوباره اتفاق افتاد. اتحاد، جنگندگی و تلاش برای کشور و مردم باعث شد دوباره چنین لحظه‌ای خلق شود.»

بازیکنان تیم ملی معتقدند که تجربه سال‌های گذشته حالا به سرمایه‌ای ارزشمند برای این نسل تبدیل شده است. نسلی که بارها در دقایق پایانی از رسیدن به اهداف خود بازمانده است.

ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ با گل دیرهنگام لیونل مسی از آرژانتین شکست خورد. در سال ۲۰۱۸ برابر پرتغال تا آستانه صعود پیش رفت و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز فرصت حضور در مرحله حذفی را در دیدار با آمریکا از دست داد.

علیرضا جهانبخش پس از تساوی مقابل بلژیک تأکید کرد که تیم ملی در سال‌های گذشته بارها در لحظات پایانی به حق خود نرسیده اما حالا زمان تغییر فرا رسیده است.

کاپیتان تیم ملی گفت: «اکنون همه چیز در اختیار خودمان است. ما برای مردم ایران و برای خودمان بازی می‌کنیم. بسیاری از بازیکنان بیش از ۱۰ سال است کنار هم حضور دارند و امیدواریم بهترین عملکرد تاریخ فوتبال ایران را ثبت کنیم.»

هرچند مهار بیرانوند مهم‌ترین تصویر مسابقه بود، اما در بیرون ورزشگاه لس‌آنجلس نیز همان شور و هیجان همیشگی میان هواداران ایرانی دیده می‌شد؛ هوادارانی که با پرچم‌ها و پیراهن‌های تیم ملی به ورزشگاه آمده بودند تا رؤیای صعود تاریخی ایران را دنبال کنند.

حالا تیم ملی ایران تنها یک مسابقه تا تحقق بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ خود فاصله دارد. نسلی که از گذشته درس گرفته و امیدوار است این بار، سرنوشت در آخرین لحظات به سود فوتبال ایران رقم بخورد.»