واژگونی پژو پارس در محور یزد به نائین؛۵ سرنشین مصدوم شدند

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در ساعت ۱۸:۰۷ روز جمعه، پنجم تیرماه، به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه واقع در ۵ کیلومتری ورودی نائین از سمت یزد اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به جزئیات مصدومان این حادثه بیان کرد: در این حادثه پنج نفر شامل یک مرد، یک زن و سه کودک دچار مصدومیت شدند که وضعیت عمومی آن‌ها توسط کارشناسان اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط تیم‌های امدادی جهت ادامه روند درمان به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شدند.