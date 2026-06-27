  1. استانها
  2. اصفهان
۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۱

واژگونی پژو پارس در محور یزد به نائین؛۵ سرنشین مصدوم شدند

واژگونی پژو پارس در محور یزد به نائین؛۵ سرنشین مصدوم شدند

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کیلومتر ۵ محور یزد به نائین و مصدومیت پنج سرنشین این خودرو خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در ساعت ۱۸:۰۷ روز جمعه، پنجم تیرماه، به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه واقع در ۵ کیلومتری ورودی نائین از سمت یزد اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به جزئیات مصدومان این حادثه بیان کرد: در این حادثه پنج نفر شامل یک مرد، یک زن و سه کودک دچار مصدومیت شدند که وضعیت عمومی آن‌ها توسط کارشناسان اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط تیم‌های امدادی جهت ادامه روند درمان به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شدند.

کد مطلب 6871655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها