روز ناسالم گرد و خاکی در سمنان؛ از گرمای ۴۲درجه گرمسار تا خنکای کالپوش

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز، شنبه، افزایش ابر در نقاط مختلف استان سمنان پیشبینی میشود. این ابرها بهویژه در ارتفاعات و نواحی شرقی، از فردا یکشنبه موجب بارشهای رگباری خواهند شد.
امروز اما وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک مهمترین پدیده جوی استان است. برای مرکز استان، آسمانی صاف تا نیمهابری همراه با وزش باد شدید و گردوخاک انتظار میرود. در شهرستانهای آرادان و ایوانکی نیز سرعت وزش باد افزایش یافته و گردوخاک تشدید خواهد شد. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان امروز ۳۸ و ۲۷ درجه بالای صفر، و برای آرادان ۴۳ و ۲۸ درجه بالای صفر اعلام شده است.
در دامغان نیز وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی شده است؛ از امشب به مرور بر میزان ابرها افزوده میشود و فردا در ارتفاعات این شهرستان، رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
شاهرودیها امروز نیز وزش باد شدید را تجربه خواهند کرد، اما از فردا آسمانی ابرناک همراه با رگبار پراکنده و بارش باران، بهویژه در نیمه شمالی این شهرستان، پیشبینی میشود. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۳۴ و ۲۲ درجه بالای صفر اعلام شده است.
گفتنی است در ۴۸ ساعت منتهی به امروز، ارتفاعات شاهرود و دامغان شاهد بارشهای رگباری بودهاند که در برخی نقاط مانند تاش به ۸.۵ میلیمتر و در طزره به شش میلیمتر رسیده است.
شهمیرزاد امروز وزش باد خواهد داشت. در سرخه نیز پدیده باد و گردوخاک پیشبینی میشود، اما از امشب به تدریج بر ابرناکی آسمان این شهر افزوده خواهد شد. بیشینه و کمینه دمای هوای شهمیرزاد ۳۱ و ۱۹ درجه و برای سرخه ۳۹ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده است.
بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار امروز ۴۲ و ۲۷ درجه، رضوان ۲۶ و ۱۴ درجه، و دامغان ۳۶ و ۲۲ درجه بالای صفر برآورد شده است. بر این اساس، امروز شنبه، کالپوش خنکترین و گرمسار گرمترین نقاط استان خواهند بود.
نظر شما