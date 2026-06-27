مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روز گذشته و امروز شنبه جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود و افزایش تدریجی دما، گاهی وزش باد نسبتاً شدید موقتی و در برخی مناطق غبار رقیق از پدیده‌های مورد انتظار است.

وی افزود: در این مدت، به‌ویژه در ساعات شب، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در مناطق مرتفع و کوهستانی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از شنبه شب به‌تدریج امواج سامانه ناپایدار وارد استان می‌شود و در روز یکشنبه، رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد نسبتاً شدید، بیشتر مناطق گلستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اصحابی خاطرنشان کرد: ناپایداری‌های جوی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه عمدتاً در ساعات عصر و شب رخ خواهد داد و به نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی غرب استان محدود می‌شود.