  1. استانها
  2. گلستان
۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

سامانه ناپایدار از یکشنبه در گلستان فعال می‌شود

سامانه ناپایدار از یکشنبه در گلستان فعال می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان ازتداوم جوی پایدارهمراه با افزایش تدریجی دماتا پایان شنبه خبرداد و گفت: از یکشنبه باورودسامانه ناپایدار رعد وبرق و وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی می‌شود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روز گذشته و امروز شنبه جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود و افزایش تدریجی دما، گاهی وزش باد نسبتاً شدید موقتی و در برخی مناطق غبار رقیق از پدیده‌های مورد انتظار است.

وی افزود: در این مدت، به‌ویژه در ساعات شب، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در مناطق مرتفع و کوهستانی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از شنبه شب به‌تدریج امواج سامانه ناپایدار وارد استان می‌شود و در روز یکشنبه، رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد نسبتاً شدید، بیشتر مناطق گلستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اصحابی خاطرنشان کرد: ناپایداری‌های جوی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه عمدتاً در ساعات عصر و شب رخ خواهد داد و به نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی غرب استان محدود می‌شود.

کد مطلب 6871706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها