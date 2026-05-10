رگبار، رعد و برق و تگرگ در کمین استان سمنان؛ جو ناپایدار در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز یکشنبه در نقاط مختلف استان سمنان شاهد رگبار پراکنده، بارش باران و رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود.

آسمان مرکز استان سمنان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید برای روز یکشنبه گزارش شده است بیشینه و کمینه دمای هوای ۲۹ و ۱۹ درجه بالای صفر خواهد بود.

برای گرمسار و آرادان نیز وزش باد شدید، گرد و خاک و آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۰ و ۱۸ درجه بالای صفر خواهد بود.

برای شاهرود اما آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد، افزایش ابر و رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی شده است در ارتفاعات شاهرود بارش ها به صورت رگبار خواهد بود. همین عامل سبب شده تا دمای هوای شاهرود قدری کاهش یابد بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۲۵ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای دامغان نیز وضعیت مشابهی پیش بینی شده است در شمال این شهرستان نیز شاهد افزایش ابر، رعد و برق و رگبار باران را شاهد خواهیم بود در دامغان همچنین وزش باد شدید نیز پیش بینی می شود بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان ۲۸ و ۱۵ درجه بالای صفر خواهد بود.

برای شهمیرزاد نیز افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد برق پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شهمیرزاد برای امروز یکشنبه ۲۱ و ۱۰ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در میامی و رضوان هم افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است در برخی نقاط مرتفع شرق استان سمنان بارش ها به صورت تگرگ نیز خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۲۵ و ۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده است.