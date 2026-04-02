۱۳بدر در استان سمنان: لباس گرم فراموش نشود؛ سرما و بارش در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که روز ۱۳ فروردین ماه در اغلب نقاط استان سمنان شاهد آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و مه آلودگی خواهیم بود در ارتفاعات و نیمه شمالی نیز بارش باران و رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

فردا اما روز سردی در اکثر نقاط استان سمنان خواهد بود و شاهد وزش باد نیز هستیم پیش بینی می شود هوا به خصوص در بعد از ظهر ۱۳ بدر، رو به سرما برود. برودت در شمال و نقاط شرقی استان سمنان بیش از دیگر نقاط است.

برای مرکز استان سمنان فردا ۱۳ فروردین ماه آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر، مه صبح گاهی و بارش رگبار در ارتفاعات شمالی، پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۱۹ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در آرادان آسمان صاف تا قسمتی ابری است و پدیده خاصی مشاهده نمی‌شود بیشینه و کمینه دمای هوا نیز ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر اعلام شده است در ایوانکی هم همین وضعیت حاکم است با این تقاوت که وزش باد به خصوص در نیمه روز را شاهد خواهیم بود.

در دامغان آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و مه صبح گاهی به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات پیش بینی شده است برای ارتفاعات شمالی این شهرستان هم احتمال رگبار پراکنده وجود دارد بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای روز سیزده بدر ۱۹ و ۹ درجه بالای صفر خواهد بود.

در شاهرود نیز همین وضعیت پیش بینی می شود آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و رگبار و رعد و برق در ارتفاعات شمالی پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای روز ۱۳ فروردین ماه ۱۸ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است. کسانی که در شمال شهرستان های شاهرود و دامغان به تفرج خواهند پرداخت باید بدانند که امروز روز سردی در پیش خواهد بود و به خصوص از ساعت ۱۶ شاهد برودت هوا هستیم.

در سرخه افزایش ابر، وزش باد شدید اما جوی نسبتاً آرام و پایدار خواهیم داشت بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۹ و ۹ درجه بالای صفر است در شهمیرزاد مه غلیظ صبحگاهی، افزایش ابر و وزش باد را شاهد خواهیم بود و بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۵ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده است برای کسانی که امروز در شهمیرزاد حضور دارند همراه داشتن لباس گرم الزامی است.

در میامی نیز آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و کاهش دما است به خصوص در کالپوش طی ساعات بعد از ظهر برودت هوا تشدید نیز خواهد شد در نتیجه گردشگرانی که در این منطقه حضور دارند باید بدانند که با بادهای سرد روبرو خواهند شد.

برعکس در گرمسار جو آرام و هوا نسبتاً گرم است برای این شهرستان تنها وزش باد و آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوا نیز ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر اعلام شده است.